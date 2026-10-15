Liga 3, Seria 7, etapa a noua: derby-uri externe tari pentru CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj | CSU Alba Iulia vizează prima victorie, Metalurgistul Cugir caută reabilitarea

Liga 3, Seria 7, etapa a noua: derby-uri externe „de șașe puncte” pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj | CSU Alba Iulia vizează prima victorie, Metalurgistul Cugir caută reabilitarea

Meciuri tari pentru conjudețene în a noua rundă a Seriei 7 din eșalonul terț, cu derby-uri externe tari pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj. Metalurgistul Cugir a mutat pe banca tehnică, cu portughezul Vitinha substituindu-l pe Lucian Itu și caută reabilitarea la Pecica, iar CSU Alba Iulia vizează primul succes stagional!

La Deva și Micești se joacă vineri, iar la Pecica și Sântana, sâmbătă.

*CSM Deva (locul 5, 15 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul întâi, 17 puncte), vineri, ora 15.00, pe „Cetate”.

Duel de „6 puncte” între nou-promovata surpriză și noul lider! „Alb-negrii” sunt pe val, cu 4 victorii succesive, 19-0 golaveraj intermediar, dar nu va fi simplu. Devenii, cu 7 puncte strânse în ultimele 3 dispute, vin după lovitura la Cugir (2-0) și au o singură înfrângere stagională. Ba mai mult, nu au pierdut în confruntările externe cu reprezntantele Albei (0-0 la Micești, 5-5 la Tiur). În distribuția gazdelor, pretendente la play-off, sunt ex-uniriștii Roșu (5 goluri în ultimele 3 meciuri), Roman, Circov și Raț (S. Mureșan nu mai face parte din lot). Ultimul duel direct, în august 2024, un șocant 15-0 la Alba Iulia, în Cupa României, oaspeții mizând pe o distribuție de juniori.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 4 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 6, 12 puncte), vineri, ora 15.00, la Micești.

Studenții, fără probleme de efectiv, de pe penultima poziție, încearcă să spargă gheața, mai ales că vin după un egal încurajator cu CIL Blaj. Un rezultat care a schimbat șefia seriei, remiză care a pus punct unei serii de 3 insuccese. În sezonul trecut, trei dispute directe adjudecate de vizitatori, ultima, un 4-0 în mai!

*Unirea Sântana (locul 4, 15 puncte) – CIL Blaj (locul 2, 17 puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Unirea”.

Două formații cu probleme după ultima rundă. După patru victorii la rând, „roș-negrii” au coborât pe poziția a patra, iar echipa din „Mica Romă” este în picaj înaintea acestei dispute practic pentru play-off. „Galben-albaștrii”, în scădere de turație (două puncte în ultimele 3 partide), fără Checicheș, Nistor și Boldea – accidentați, speră să dea lovitura în prima din cele două deplasări consecutive (urmează descinderea la Șag). În disputele directe, o remiză (în aprilie, 1-1) și două succese arădene (2-0, 2-1) în sezonul precedent.

*Progresul Pecica (locul 8, 10 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 6 puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Progresul”.

Arădenii sunt „lei” acasă (maximum de puncte) și „mielușeli” în deplasare (15 goluri încasate în 4 dispute). La „roș-albaștri” criza este evidentă și a produs modificare pe banca tehnică, fiind instalat Vitinha în locul lui L. Itu (principal în ultimii 8 ani). Cugirenii, un singur punct în 3 confruntări, dar neînvinși pe terenuri străine, au probleme majore de efectiv și dificultăți în defensivă: S. Itu (suspendat), Liubashov, B. Minteuan, Butnariu și Iosif (accidentați). În campionatul anterior, în sezonul regular, un 3-3 în martie și 2-1 pentru Metalurgistul (acasă).

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