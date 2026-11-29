Alin Ignat rămâne la “oalele” lui după ce a fost invitat să revină în PNL: ,,Filiala Alba este o organizație profund nereformată și, cred eu, nereformabilă în orice formulă”
Alin Ignat rămâne la “oalele” lui după ce a fost invitat să revină în PNL: ,,Filiala Alba este o organizație profund nereformată și, cred eu, nereformabilă în orice formulă”
Fostul deputat Alin Ignat a fost invitat să revină în PNL alături de Forța Dreptei și Ludovic Orban. Anunțul a fost făcut chiar de el pe pagina sa de Facebook.
Alin Ignat a refuzat însă oferta spunând că ,,conducerea formală și informală a PNL Alba” este aceeași din 2024 și consideră că este ,,o organizație profund nereformată și nereformabilă în orice formulă”.
Fostul deputat recunoaște că îi este drag de foștii săi colegi și are respect față de persoane precum Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Ludovic Orban sau Sanda Nicola, însă preferă să rămână la “oalele” lui.
Textul publicat integral de Alin Ignat pe pagina sa de Facebook este următorul:
,,Am fost invitat să revin în PNL alături de Forța Dreptei și Ludovic Orban. S-o știți direct de la mine. Dar oricât de dragi îmi sunt mulți dintre foștii mei colegi, alături de care am luptat pentru cauze corecte. Oricât i-aș respecta pe Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Ludovic Orban sau Sanda Nicola,
Eu sunt același om care a plecat din PNL în urmă cu doi ani. Cu aceleași principii și valori. Conducerea formală și informală a PNL Alba este și ea aceeași din 2024, iar asta face din filiala județeană o organizație profund nereformată și, cred eu, nereformabilă în orice formulă care nu e radical, dar radical diferită față de cea existentă.
Dar asta nu e deloc problema mea.
Așadar, răspunsul meu e simplu: Mulțumesc pentru propunere, dar NU am ce să caut în acest PNL.
Și pentru că nu mai depozitez speranțe legate de schimbări în politică, ci doar păstăi de vanilie, ouă și lapte pentru cremeș, nu revin de niciun fel în politică. Rămân la oalele mele.”, a scris Alin Ignat.
Alin Ignat a fost depuptat, în Camera Deputaților, Parlamentul României, începând din data de 14 martie 2022. A fost și consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului României, în perioada februarie 2021 – ianuarie 2022, dar și secretar de stat, în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, decembrie 2019 – februarie 2021.
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