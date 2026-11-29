Cum va arăta zona Sebeș până în 2035: Autobuze electrice până în Șugag, canalizare în toate comunele și un mare spital de urgență. Strategia de dezvoltare în consultare publică

Municipiul Sebeș și comunele Câlnic, Cut, Daia Română, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag și Vințu de Jos au o variantă de lucru a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2026–2035, aflată acum în consultare publică. Documentul actualizează strategia 2021–2030 și pregătește proiectele locale pentru următoarea perioadă de finanțare europeană, 2028–2034.

O zonă cu 58.841 de locuitori și locuri de muncă concentrate în Sebeș

Cele nouă unități administrativ-teritoriale însumează 58.841 de locuitori (2026), dintre care 54,2% trăiesc în municipiu. Populația a scăzut cu 1,49% între 2014 și 2026, mai puțin decât media județului Alba (−6,23%). Municipiul Sebeș pierde locuitori, în timp ce unele comune apropiate câștigă.

Piața muncii este puternică: 17.119 salariați în 2024, cu 20% mai mulți decât în 2015, iar 82,3% dintre ei lucrează în Sebeș. Diagnosticul arată însă și vulnerabilități: un singur operator realizează 55,2% din cifra de afaceri a zonei, iar numărul șomerilor înregistrați a crescut de la 485 în 2021 la 807 în 2025. Populația îmbătrânește, indicele de îmbătrânire urcând de la 77,4 la 123,8 între 2014 și 2026.

Decalaje între municipiu și comune

Strategia face o radiografie a diferențelor dintre cele trei tipuri de teritorii: polul urban (Sebeș), comunele limitrofe și cele periferice și montane (Șpring și Șugag), unde scăderile de populație sunt cele mai mari.

Unele dintre decalajele semnalate:

*Sănătate: 73,9% dintre medicii aflați în contract cu C.A.S. Alba lucrează în Sebeș, iar comuna Cut nu are nicio unitate sanitară.

*Utilități: potrivit INS, patru comune nu au rețea publică de canalizare, iar șase nu au rețea de gaze. În unele cazuri rețelele sunt construite, dar nefinalizate sau nepredate operatorului.

*Transport: sistemul modern cu autobuze electrice funcționează din 2026, dar deservește doar două dintre cele nouă UAT.

*Mediu: în 2025, pragul zilnic pentru PM10 a fost depășit în 45 și 46 de zile la cele două stații din Sebeș, iar circa 1.218,6 ha sunt expuse la inundații.

*Planificare: Planul Urbanistic General al municipiului datează din 2000; doar trei dintre cele nouă UAT au planuri urbanistice noi.

Ce spun locuitorii

La pregătirea documentului au fost consultați 210 locuitori prin chestionar online și două grupuri de lucru, fiecare cu 33 de participanți. Cele mai susținute teme au fost extinderea transportului public zonal, finalizarea rețelelor de apă și canalizare în comune și reabilitarea și extinderea Spitalului Municipal, cu structură de primiri urgențe. În chestionar, economia și locurile de muncă au fost domeniul ales cel mai des (54%), iar modernizarea străzilor, cea mai cerută investiție (59%). Spațiul public, adică accesibilitatea, trotuarele, mobilierul urban și locurile pentru timp liber, a primit cele mai mici note. Chestionarul a avut participare voluntară, deci rezultatele nu reprezintă un sondaj statistic.

Viziunea: un teritoriu conectat, competitiv și rezilient

Pentru 2035, strategia propune un teritoriu în care polul urban și cele opt comune cooperează, iar fiecare locuitor are acces echitabil la locuri de muncă, servicii publice de calitate și un mediu curat și sigur. Documentul se structurează pe patru direcții de dezvoltare, 14 obiective strategice, un obiectiv transversal (administrație modernă și digitalizare) și 41 de priorități de intervenție.

Proiecte pe listă

Portofoliul cuprinde 94 de intervenții, dintre care 63 la nivelul municipiului și 31 de interes pentru întreaga zonă, cu un buget estimat de circa 202,5 milioane de euro pentru pozițiile care au o valoare. Dintre acestea, 15 sunt prioritare, 37 în pregătire, 40 în rezervă și 2 în implementare.

Printre proiectele reprezentative:

*Mobilitate: drumul de ocolire în partea de vest a municipiului (depus spre finanțare), modernizarea străzilor, extinderea transportului cu autobuze electrice și un proiect integrat de transport public zonal.

*Utilități: extinderea și finalizarea rețelelor de apă și canalizare în comune (propunere nouă).

*Economie: un parc industrial, Agrohub Sebeș și un campus educațional dual, în parteneriat cu angajatorii.

*Calitatea vieții: regenerarea spațiilor publice din Valea Frumoasei (în implementare), extinderea Spitalului Municipal (depus spre finanțare), restaurarea Casei Zápolya, un cabinet medical în Cut, un bloc de locuințe pentru tineri și un complex sportiv și de recreere.

*Mediu și planificare: modernizarea iluminatului public (în implementare), eficientizarea energetică a clădirilor publice, infrastructură verde în Lancrăm, amenajarea Sebeș-aval și actualizarea PUG.

Documentul precizează că prezența unui proiect în portofoliu nu înseamnă finanțare aprobată, iar lista este preliminară și urmează să fie definitivată cu Primăria și cu comunele.

Ținte pentru 2030 și 2035

Strategia stabilește mai mulți indicatori. Printre ei:

*UAT deservite de transport public zonal: de la 2 din 9 la 4 din 9 în 2030 și 5 din 9 în 2035;

*populația fără rețea publică de canalizare: de la 20,5% la sub 10% în 2030 și sub 5% în 2035;

*șomeri înregistrați: de la 807 la sub 700 în 2030 și sub 600 în 2035;

*UAT fără unitate sanitară: de la 1 la 0 până în 2030;

*locuințe publice în ZUF: de la 274 la 300 în 2030 și 350 în 2035;

*consumul energetic al obiectivelor publice: de la 9.566 MWh/an la 8.600 în 2030 și 7.200 în 2035;

*UAT cu PUG actualizat: de la 3 din 9 la 7 din 9 în 2030 și 9 din 9 în 2035.

Cum vor fi finanțate și urmărite proiectele

Sursele includ bugetele locale, fonduri europene 2021–2027 (pentru finalizarea proiectelor în curs) și 2028–2034, programe naționale, investiții ale operatorilor, instrumente financiare și parteneriate. Cadrul european 2028–2034 este încă în negociere, așa că sursele se vor confirma la deschiderea apelurilor.

Implementarea va fi coordonată de un Grup de Coordonare constituit prin Dispoziția Primarului nr. 550/09.09.2026, cu secretariatul la Compartimentul Proiecte. Cooperarea dintre administrații se va face printr-un model flexibil, fără o structură asociativă nouă, bazat pe persoane de contact, consultare anuală, un centralizator unic al proiectelor și acorduri de parteneriat.

Ce se poate schimba prin consultare

Fiind o variantă în consultare, strategia poate fi completată cu observațiile locuitorilor, ale mediului de afaceri și ale organizațiilor din cele nouă localități. Întrebările de la care se poate porni sunt simple: ce lipsește din listă, ce ar trebui făcut mai întâi și ce ar schimba cel mai mult viața de zi cu zi în fiecare comună.

foto – cu rol ilustrativ

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