Incendiu la o cabană din Ocna Mureș! Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale

Mobilizare de forțe de intervenție în orașul Ocna Mureș, unde a izbucnit un incendiu la o cabană. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor, cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și sprijinul SVSU Ocna Mureș.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orasul Ocna Mures.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o cabană.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Ocna Mureș”, a transmis ISU Alba.

Update ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la intreaga cabană, pe o suprafață de aproximativ 50mp.

La momentul de față incendiul este localizat, se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului și protecția vecinătătilor.

Fără victime.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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