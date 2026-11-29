1-3 decembrie 2026 | Părintele Constantin Necula la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” la Alba Iulia! Trei zile de evenimente dedicate tinereții, credinței și tradițiilor românești
Părintele Constantin Necula la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” la Alba Iulia! Trei zile de evenimente dedicate tinereții, credinței și tradițiilor românești
Alba Iulia devine, în perioada 1–3 decembrie 2026, gazda celei de-a XXX-a ediții a Festivalului Național Studențesc „Serbările Unirii”, un eveniment de tradiție organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
Timp de trei zile, festivalul propune publicului un program care îmbină semnificația istorică a Marii Uniri, dialogul despre rolul tinerilor în societatea contemporană și frumusețea folclorului românesc.
Manifestările debutează marți, 1 decembrie 2026, la ora 10:00, cu mesaje online dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire și a 104 ani de la inaugurarea fostului Teatru „Caragiale” din Alba Iulia, clădire care găzduiește în prezent Casa de Cultură a Studenților.
Unul dintre punctele centrale ale festivalului este programat miercuri, 2 decembrie 2026, de la ora 19:00, în sala de spectacole a instituției. Părintele Constantin Necula va susține conferința „Tinerii, Biserica și Era Digitală”, o întâlnire dedicată provocărilor generației tinere în contextul transformărilor digitale.
Interesul publicului pentru acest eveniment este unul deosebit, toate invitațiile fiind deja epuizate.
Festivalul se încheie joi, 3 decembrie 2026, de la ora 18:00, cu un spectacol folcloric care aduce în prim-plan autenticitatea cântecului și dansului popular românesc. Pe scenă vor urca Deți Iuga, Mariana și Adriana Anghel, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Ansamblul folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia și Ansamblul folcloric „Doruri Sibiene”.
Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan.
Accesul la spectacolul folcloric se va face pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la sediul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia începând de miercuri, 2 decembrie 2026, după ora 11:00.
Ajuns la ediția aniversară cu numărul 30, Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” reconfirmă rolul său în promovarea valorilor naționale, susținerea culturii studențești și păstrarea tradițiilor românești.
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