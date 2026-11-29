Stație de pompare îngropată pentru o mai bună alimentare cu apă în două comune din Alba: De ce etapă a trecut proiectul
Stație de pompare îngropată pentru o mai bună alimentare cu apă în două comune din Alba: De ce etapă a trecut proiectul
Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat că proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă a localităților Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos“ nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Titularul este Primăria Bucerdea Grânoasă.
Ce se construiește, concret
Miezul investiției este o stație de pompare amplasată într-un cămin subteran, pe strada Ioan Maiorescu din satul Bucerdea Grânoasă. Stația va fi racordată la conducta de aducțiune existentă: aspiră direct din ea și refulează tot în ea.
Scopul declarat este creșterea debitului de apă transportat către rezervorul de acumulare, astfel încât consumatorii din cele două localități să primească debitele necesare.
Stația va avea instalație de supraveghere și transmitere a datelor către dispeceratul central. Conductele de legătură, pe aspirație și pe refulare, măsoară câte 10 metri fiecare: 7 metri îngropați și 3 metri în interiorul stației.
Fiind montate în paralel, cele două conducte încap pe o lățime de doar 3 metri.
Săpăturile se fac 90% mecanizat și 10% manual, iar durata estimată a lucrărilor este de 11 luni.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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