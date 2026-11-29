Peste 100 de morminte avare descoperite în Alba, la Odverem, într-una dintre cele mai mari necropole din Transilvania

Peste 100 de morminte, înmormântări de cai, lănci depuse alături de războinici și numeroase bijuterii – cimitirul avar de la Odverem, din județul Alba, dezvăluie noi informații despre comunitățile care au trăit în Transilvania în urmă cu peste un mileniu. Cercetările arheologice recente încearcă să clarifice și o posibilă legătură surprinzătoare: implicarea acestei comunități în exploatarea zăcămintelor de sare de la Ocnișoara.

„În cadrul unui proiect internațional coordonat de Muzeul Național Maghiar, la care participă și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, au avut loc noi cercetări arheologice sistematice în cimitirul din epoca avară de la Odverem, com. Lopadea Nouă, județul Alba.

Proiectul își propune să investigheze valea Mureșului și Podișul Lopadei în perioada avară, atât prin metode non-invazive, cât și prin săpături arheologice sistematice desfășurate în câteva situri-cheie.

În luna octombrie a avut loc cea de-a patra campanie de cercetări arheologice de la Odverem, la care au participat specialiști și studenți din România și Ungaria. În cadrul acesteia au fost cercetate peste 30 de morminte.

Cu mai bine de 100 de morminte descoperite până în prezent, cimitirul de la Odverem se numără printre cele mai mari necropole din epoca avară cercetate până acum în Transilvania.

Printre descoperirile care fac acest sit deosebit se numără frecvența ridicată a înmormântărilor de cai, depunerea lăncilor în mormintele bărbaților, dar și numărul relativ mare de bijuterii descoperite în mormintele feminine.

Un alt aspect care stârnește interesul este poziționarea sitului în apropierea zăcămintelor de sare de la Ocnișoara. Una dintre întrebările principale ale proiectului este dacă și în ce măsură comunitatea de la Odverem a fost implicată în exploatarea sării”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

sursa foto: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

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