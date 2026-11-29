Foto: După ultima rundă din 2026, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium, la Under 19
După ultima rundă din 2026, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium, la Under 19!
După ultimele partide din Seria 10 a competițiilor juvenile organizate de FRF, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia iernează pe podium la Under 19.
În dublele din etapa a 15-a, s-au consemnat două succese ale conjudețenelor (Under 19), o remiză (CSM Unirea Alba Iulia) și un eșec (LPS Sebeș), la Under 17. Sezonul se va relua pe 14 martie 2027, cu întâlnirile LPS Sebeș – LPS Cluj (CSM Unirea Alba Iulia – stă). Până atunci, duminică, 6 decembrie, la ora 12.00, este confruntarea din Cupa României Under 19, CSM Târgu Jiu – LPS Sebeș, în „16”-imile de finală. Rezultate:
*Under 19: CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 0-3 (0-1), au marcat Todea (29), Droj (84), Topală (90+3). Antrenorii Denis Cunțan și Cosmin Maier au mizat pe Similie – Crișan, Ursu, Nicola, Ghitan, Zdroba, Rădac, Topală, L. Boca, E. Vlad, Todea; au mai intrat Nicola, Droj, rezerve Horșa, Cosma, Moș, R. Fulea, Cibu, D. Câmpean. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 24 de puncte (20-16 golaveraj), din 11 întâlniri, urmată de CSM Unirea Alba Iulia – locul 3 (23 de puncte, golaveraj 27-13).
CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 1-0 (1-0): Onilă (42). Alexandru Kalanyos i-a utilizat pe Fufezan – Hațegan, Jurj, Dîrman, L. Vlad, Goia, Oțel, Ghioancă, Duna, Bradu, Onilă; au mai intrat Ursa, Văidean, rezerve Crețu, Simina, Rus, Fechete;
*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 2-2 (0-0): Tioc (80, la 0-1), Moruțan (90+2, la 1-2), o remiză in extremis cu liderul imbatabil (29 de puncte). Florin Codleanu a mizat pe Stoia – Florea, Oargă, B. Rădoi, Moruțan, Lazăr, Tioc, Gliga, Hristea, R. Dan, Al. Rădoi; rezerve Miclea, Buzilă-Suciu, Bocăniciu, Nichifor, Marian, Șagău, Neamțu, Manea, Gărduș. „Alb-negrii” se situează pe locul 5 (17 puncte, golaveraj 21-33), iar LPS Sebeș este penultima, cu 4 puncte (golaveraj 13-42).
CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 5-1 (0-1), a deschis scorul Boca (18), iar oaspeții au evoluat în inferioritate din minutul 26 (eliminat Ad. Țăran). Cosmin Groza a apelat la Lemac – R. Boca, Suba, Ad. Țăran, Oarga, Petrașcu, Bocșa, Zan, Lupu, Zămora, Chihaiu; au mai intrat Mărgineanu, M. Țăran, Berghian, rezerve Gherman, Maier, Marcu, Postolache, Toma.
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