După ultima rundă din 2026, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium, la Under 19!

După ultimele partide din Seria 10 a competițiilor juvenile organizate de FRF, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia iernează pe podium la Under 19.

În dublele din etapa a 15-a, s-au consemnat două succese ale conjudețenelor (Under 19), o remiză (CSM Unirea Alba Iulia) și un eșec (LPS Sebeș), la Under 17. Sezonul se va relua pe 14 martie 2027, cu întâlnirile LPS Sebeș – LPS Cluj (CSM Unirea Alba Iulia – stă). Până atunci, duminică, 6 decembrie, la ora 12.00, este confruntarea din Cupa României Under 19, CSM Târgu Jiu – LPS Sebeș, în „16”-imile de finală. Rezultate:

*Under 19: CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 0-3 (0-1), au marcat Todea (29), Droj (84), Topală (90+3). Antrenorii Denis Cunțan și Cosmin Maier au mizat pe Similie – Crișan, Ursu, Nicola, Ghitan, Zdroba, Rădac, Topală, L. Boca, E. Vlad, Todea; au mai intrat Nicola, Droj, rezerve Horșa, Cosma, Moș, R. Fulea, Cibu, D. Câmpean. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 24 de puncte (20-16 golaveraj), din 11 întâlniri, urmată de CSM Unirea Alba Iulia – locul 3 (23 de puncte, golaveraj 27-13).

CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 1-0 (1-0): Onilă (42). Alexandru Kalanyos i-a utilizat pe Fufezan – Hațegan, Jurj, Dîrman, L. Vlad, Goia, Oțel, Ghioancă, Duna, Bradu, Onilă; au mai intrat Ursa, Văidean, rezerve Crețu, Simina, Rus, Fechete;

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 2-2 (0-0): Tioc (80, la 0-1), Moruțan (90+2, la 1-2), o remiză in extremis cu liderul imbatabil (29 de puncte). Florin Codleanu a mizat pe Stoia – Florea, Oargă, B. Rădoi, Moruțan, Lazăr, Tioc, Gliga, Hristea, R. Dan, Al. Rădoi; rezerve Miclea, Buzilă-Suciu, Bocăniciu, Nichifor, Marian, Șagău, Neamțu, Manea, Gărduș. „Alb-negrii” se situează pe locul 5 (17 puncte, golaveraj 21-33), iar LPS Sebeș este penultima, cu 4 puncte (golaveraj 13-42).

CSC Șelimbăr – LPS Sebeș 5-1 (0-1), a deschis scorul Boca (18), iar oaspeții au evoluat în inferioritate din minutul 26 (eliminat Ad. Țăran). Cosmin Groza a apelat la Lemac – R. Boca, Suba, Ad. Țăran, Oarga, Petrașcu, Bocșa, Zan, Lupu, Zămora, Chihaiu; au mai intrat Mărgineanu, M. Țăran, Berghian, rezerve Gherman, Maier, Marcu, Postolache, Toma.

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