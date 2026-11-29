MESAJE de SFANTUL ANDREI 2026. SMS-uri, urări, felicitări, mesaje poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei
MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI 2026 • Urări și felicitări frumoase de Sf. Andrei pentru cei care își sărbătoresc ziua numelui. ”La mulți ani de Sfântul Andrei”
Texte cu mesaje haioase și amuzante de Sf Andrei.
Ziua de 30 noiembrie este marcata în calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sărbători romanești. Este ziua in care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României si apostolul care a răspândit creștinismul pe teritoriul tarii noastre.
Pe lângă cadoul pe care îl oferiți celor care își sărbătoresc onomastica, un mesaj, o declarație, un SMS, o felicitare este binevenită:
Andreea iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros La Mulți Ani!
Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Andrei/Andreea!
Citește și: MESAJE de CRACIUN. Urări de Crăciun. Felicitări de Crăciun. SMS de Crăciun
La Mulți Ani Andreea/Andrei! Așa cum soarele luminează pentru toata omenirea, așa si tu luminezi viată mea! Te iubesc!
La mulți ani, draga Andrei! Sa ai parte numai de împliniri, iar viată sa iți fie o eterna sărbătoare!
Pe o petala de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc si te ador!
Mesaje de Sfantul Andrei
Azi, de ziua numelui, iți urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!
Cineva acolo sus te iubește, dar cineva aici jos tine la tine si mai mult! La mulți ani si te iubesc!
Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si însorite!
Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!
De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani!
E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!
Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasa dintre toate cele sfinte, caci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!
Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. URARI de Sfântul Nicolae. FELICITARI pe care le poți trimite prin SMS de SF Nicolae celor care își sărbătoresc onomastica
Felicitări cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!
Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!
Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!
Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!
Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viată si iți urez un sincer La Mulți Ani!
Citește și: Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei
Iți urez La mulți ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.
Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum o Sărbătorile lângă cei dragi.
La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!
La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!
La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!
Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!
Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!
Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!
Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!
Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.
Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!
Citește și: MESAJE de MOS NICOLAE. Urări de Moș Nicolae. Felicitări pe care pe care le poți trimite prim SMS de Moș Nicolae
Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!
Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!
Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!
Iți doresc sa mergi pe un drum numit viată, sa te împiedici de un ciob numit noroc, sa cazi într-o prăpastie numita fericire si sa culegi o floare numita iubire! La mulți ani!
Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!
Iți urez “La mulți ani” pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei sa își coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericire si liniște interioara!
In aceasta zi minunata, eu iți doresc sa-ti trăiești viată astfel încât sa nu-ti para rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat si mă bucur ca am avut șansa sa te cunosc! Din toata inima iți urez un sincer “La mulți ani!”.
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!
Citește și: Mesaje de Anul Nou 2027. Urari de Anul Nou 2027. Felicitari de Anul nou 2027. Mesaje de Revelion 2027. SMS de Anul Nou 2027
Sfântul Andrei Sfântul Andrei sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase!
De ziua numelui Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit si sa ai parte numai de bucurii in viată. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!
Mesaj pentru Andreea
La mulți ani Andreea!!! Iți doresc tot ce iți dorești si toate visele tale sa devina realitate!
Mesaj pentru Andrei
Astăzi iți urez „La mulți ani!”. Astăzi iți spun „Multe împliniri!”. Si-ti mulțumesc ca ești alături de mine!
Pentru Andreea
La mulți ani, draga Andreea! Sa ai parte de împliniri, iar viată sa iți fie o încântare!
Citește și: cele mai frumoase mesaje de Crăciun și urări de anul nou
Mesaje de Sfântul Andrei haioase. Texte amuzante pentru cei care își serbează onomastica de Sf Andrei
La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!
La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!
La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!
Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!
Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!
Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!
Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!
Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.
Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!
Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
30 noiembrie: Creștinii de pretutindeni îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei – părintele spiritual al românilor
30 noiembrie: Creștinii de pretutindeni îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei – părintele spiritual al românilor Numele Sfântului Andrei derivă din cuvântul grecesc Andreas care înseamnă viteaz sau bărbătesc. În urma poruncii Mântuitorului de a vesti Evanghelia Sa tuturor neamurilor, Sfântul Apostol Andrei împlinește cuvântul Domnului pe teritoriul Basarabiei și al Dobrogei de azi. Sfântul […]
Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2026
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2026 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui Andrei În 30 noiembrie îl sărbătorim pe Sfântul Andrei si bineînțeles îi sărbătorim si pe toți aceia care poarta numele Andrei sau nume derivate din acesta. Aproape 720.000 de romani, dintre care 368.523 bărbați si […]
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă În fiecare an, la 29 noiembrie, România omagiază infanteriștii marini, militarii care îmbină pregătirea specifică luptătorului terestru cu particularitățile operațiunilor desfășurate în mediul fluvial, maritim și în zone greu accesibile. Data are o semnificație istorică […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sfântul Andrei, noaptea în care fetele pot afla cine le este ursitul – obiceiuri și superstiții populare
Sfântul Andrei, noaptea în care fetele pot afla cine le este ursitul – obiceiuri și superstiții populare *Vezi care sunt...
1-3 decembrie 2026 | Părintele Constantin Necula la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” la Alba Iulia! Trei zile de evenimente dedicate tinereții, credinței și tradițiilor românești
Părintele Constantin Necula la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” la Alba Iulia! Trei zile de evenimente dedicate tinereții, credinței și...
Știrea Zilei
Foto | Peste 100 de morminte avare descoperite în Alba, la Odverem, într-una dintre cele mai mari necropole din Transilvania
Peste 100 de morminte avare descoperite în Alba, la Odverem, într-una dintre cele mai mari necropole din Transilvania Peste 100...
Cum va arăta zona Sebeș până în 2035: Autobuze electrice până în Șugag, canalizare în toate comunele și un mare spital de urgență. Strategia de dezvoltare în consultare publică
Cum va arăta zona Sebeș până în 2035: Autobuze electrice până în Șugag, canalizare în toate comunele și un mare...
Curier Județean
Incendiu la o cabană din Ocna Mureș! Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale
Incendiu la o cabană din Ocna Mureș! Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale Mobilizare de forțe de intervenție în...
Stație de pompare îngropată pentru o mai bună alimentare cu apă în două comune din Alba: De ce etapă a trecut proiectul
Stație de pompare îngropată pentru o mai bună alimentare cu apă în două comune din Alba: De ce etapă a...
Politică Administrație
Alin Ignat rămâne la “oalele” lui după ce a fost invitat să revină în PNL: ,,Filiala Alba este o organizație profund nereformată și, cred eu, nereformabilă în orice formulă”
Alin Ignat rămâne la “oalele” lui după ce a fost invitat să revină în PNL: ,,Filiala Alba este o organizație...
Foto | Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri europene nerambursabile
Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL ANDREI 2026. SMS-uri, urări, felicitări, mesaje poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei
MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI 2026 • Urări și felicitări frumoase de Sf. Andrei pentru cei...
30 noiembrie: Creștinii de pretutindeni îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei – părintele spiritual al românilor
30 noiembrie: Creștinii de pretutindeni îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei – părintele spiritual al românilor Numele Sfântului Andrei derivă...