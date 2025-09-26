Liga 3: Metalurgistul Cugir, primul eșec stagional! Înfrângeri externe pentru CSU Alba Iulia și CIL Blaj
Liga 3: Metalurgistul Cugir, primul eșec stagional, acasă cu Unirea Sântana! Eșecuri externe pentru CSU Alba Iulia și CIL Blaj
Metalurgistul Cugir pierde primele puncte stagionale în etapa a șasea prin înfrângerea în fața fanilor cu Unirea Sântana și implicit fotoliul de lider, ocupat acum de CSM Unirea Alba Iulia (sunt 3 echipe la egalitate de puncte, 15, cele două conjudețene, Giarmata și Ghiroda Vii).
Criza continuă pentru CSU Alba Iulia – al patrulea eșec consecutiv și CIL Blaj – a treia înfrângere la rând
Citește și: Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag!
Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana 1-2 (0-1)
Felea (23) a înscris cu capul la centrarea lui Nica, primul gol încasat de „roș-albaștrii” pe propriul teren în ediția curentă. În minutul 56, arădenii au majorat avantajul grație reușitei lui C. Rus (la o pasă peste defensivă). Bura (64) a redus ecartul după centrarea lui Vitinha, reușită la care au contribuit două rezerve
Metalurgistul Cugir, lider cu maximum de puncte întâlnește în fața fanilor pe Unirea Sântana, echipă care a suferit două eșecuri consecutive, după ce a început stagiunea cu 3 partide adjudecate.
Progresul Pecica – CIL Blaj 1-0 (1-0)
Oaspeții, cu probleme majore de efectiv (absenți Nai, Cîrstean, Tineiu, Pașca și Borza – accidentați), au avut 4 jucători under pe foaia de joc (Cristea-Micu, D. Cristea – 16 ani, Lungar și Roșca). Haloș (12) a deschis scorul cu un șut din careu, iar ulterior blăjenii au ratat 3 ocazii mari prin Drăgan. Vizitatorii au realizat cel mai bun joc stagional, însă au plecat cu mâna goală. În minutul 90+2 a fost eliminat C. Cristea (vizitatori) pentru cumul de avertismente, iar în minutul 88 a debutat în eșalonul terț Dragoș Cristea (jucător de 16 ani)
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia 2-0 (1-0)
Buia (22) a punctat pentru gazde. Asta după ce în minutul 2, Pauletti a apărat un penalty executat de Buia. În minutul 78, pe fondul dominării oaspeților, Velcotă a punctat cu capul, după un corner
Unirea DMO – Hidromecanica Șugag, duelul ultimelor clasate, cu un singur punct (sâmbătă, ora 17.00).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii”, lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir!
CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii” sunt lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir! Formația din Cetatea Marii Uniri a preluat șefia Seriei 7, după a cincea victorie consecutivă, rezultat coroborat cu prima înfrângere stagională a Metalurgistului Cugir, 1-2 acasă cu Unirea Sântana Citește și: CSM Unirea […]
FOTO | LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, la startul campionatelor naționale de handbal pentru junioare, ediția 2025-2026: Loturile și antrenorii lor
LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, la startul campionatelor naționale de handbal pentru junioare. Care sunt loturile și antrenorii Echipele de junioare de handbal ale LPS „Florin Fleşeriu” Sebeș vor participa la Campionatul Național al Federației Române de Handbal, sezonul 2025–2026 Handbalul din județul Alba intră din nou în lumina reflectoarelor! Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” […]
FOTO: Patru arbitri din Alba, la concursul de promovare în Liga 3 | Asistenții Elisabeta Sunzuiană, Claudiu Dorobanțu și Gabriel Leahu, în programul Cavalerii Viitorului 7
Patru arbitri din Alba au participat la concursul de promovare în Liga 3 | Asistenții Elisabeta Sunzuiană, Claudiu Dorobanțu și Gabriel Leagu, în programul Cavalerii Viitorului 7 Patru arbitri din Alba au participat, recent, la concursul de promovare în Liga 3. Este vorba despre Lorand Șipoș (Ocna Mureș) – arbitru de centru, Elisabeta Sunzuiană (Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, despre prețul energiei în România: ,,Este prea mare. ANRE nu-și face treaba”
Nicușor Dan, despre prețul energiei în România: ,,Prețul este prea mare. ANRE nu-și face treaba” Președintele României, Nicușor Dan, a...
Alertă alimentară în magazinele Kaufland din România. Salată de icre contaminată cu LISTERIA, retrasă de urgență
Alertă alimentară în magazinele Kaufland din România! Salată de icre contaminată cu LISTERIA, retrasă pentru siguranța consumatorilor Un lot de...
Știrea Zilei
Cum a rămas o femeie din Alba Iulia fără 53.000 lei în urma unui SMS de la persoane necunoscute. Banii au fost recuperați de polițiști
Cum a rămas o femeie din Alba Iulia fără 53.000 lei în urma unui SMS de la persoane necunoscute. Banii...
29 septembrie | PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan
PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan Studenții vor ieși în...
Curier Județean
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național...
Investiții în infrastructura de producție și tehnologie a Uzinei Mecanice Cugir. Mircea Trifan: ,,O dovadă că societatea se dezvoltă, inovează și poate fi un exemplu de profesionalism”
Investiții în infrastructura de producție și tehnologie a Uzinei Mecanice Cugir. Mircea Trifan: ,,O dovadă că societatea se dezvoltă, inovează...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei Ziua Limbilor...
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați Pe...