Liga 3: Metalurgistul Cugir, primul eșec stagional! Înfrângeri externe pentru CSU Alba Iulia și CIL Blaj

Liga 3: Metalurgistul Cugir, primul eșec stagional, acasă cu Unirea Sântana! Eșecuri externe pentru CSU Alba Iulia și CIL Blaj

Metalurgistul Cugir pierde primele puncte stagionale în etapa a șasea prin înfrângerea în fața fanilor cu Unirea Sântana și implicit fotoliul de lider, ocupat acum de CSM Unirea Alba Iulia (sunt 3 echipe la egalitate de puncte, 15, cele două conjudețene, Giarmata și Ghiroda Vii).

Criza continuă pentru CSU Alba Iulia – al patrulea eșec consecutiv și CIL Blaj – a treia înfrângere la rând

Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana 1-2 (0-1)

Felea (23) a înscris cu capul la centrarea lui Nica, primul gol încasat de „roș-albaștrii” pe propriul teren în ediția curentă. În minutul 56, arădenii au majorat avantajul grație reușitei lui C. Rus (la o pasă peste defensivă). Bura (64) a redus ecartul după centrarea lui Vitinha, reușită la care au contribuit două rezerve

Metalurgistul Cugir, lider cu maximum de puncte întâlnește în fața fanilor pe Unirea Sântana, echipă care a suferit două eșecuri consecutive, după ce a început stagiunea cu 3 partide adjudecate.

Progresul Pecica – CIL Blaj 1-0 (1-0)

Oaspeții, cu probleme majore de efectiv (absenți Nai, Cîrstean, Tineiu, Pașca și Borza – accidentați), au avut 4 jucători under pe foaia de joc (Cristea-Micu, D. Cristea – 16 ani, Lungar și Roșca). Haloș (12) a deschis scorul cu un șut din careu, iar ulterior blăjenii au ratat 3 ocazii mari prin Drăgan. Vizitatorii au realizat cel mai bun joc stagional, însă au plecat cu mâna goală. În minutul 90+2 a fost eliminat C. Cristea (vizitatori) pentru cumul de avertismente, iar în minutul 88 a debutat în eșalonul terț Dragoș Cristea (jucător de 16 ani)

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia 2-0 (1-0)

Buia (22) a punctat pentru gazde. Asta după ce în minutul 2, Pauletti a apărat un penalty executat de Buia. În minutul 78, pe fondul dominării oaspeților, Velcotă a punctat cu capul, după un corner

Unirea DMO – Hidromecanica Șugag, duelul ultimelor clasate, cu un singur punct (sâmbătă, ora 17.00).

