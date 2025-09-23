Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag!
Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag, set de tenis, 6-1, în etapa a cincea din Seria 7 a Ligii 3
În cele două derby-uri „de Alba”, din etapa a cincea din Ligii 3, victorii externe pentru Metalurgistul Cugir, 2-1 la Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, 6-1 la Șugag
Citeșt și: Uniristul Amir Jorza, gol după o pauză de aproape un an! „Am vrut să renunț la fotbal! După gol m-am bucurat ca un junior la debut”, a mărturisit mijlocașul Unirii Alba Iulia
CIL Blaj – Metalurgistul Cugir 1-2 (1-1)
Metalurgistul Cugir continuă marșul, cu un start senzațional de stagiune, cu a cincea victorie la rând, 2-1 (1-1) în deplasare cu CIL Blaj, în derby „de Alba”. Elevii lui Lucian Itu se mențin în fotoliul de lider al Seriei 7, cu maximum de puncte.
Cugirenii, fără Petra, Agmomoniyi sau P. Pahone în primul unsprezece, au deschis scorul prin căpitanul Șaucă (12), iar blăjenii au egalat prin Nai (20), ambii marcatori părăsind terenul din motive medicale. După pauză, G. Goronea (57) a readus avantajul în tabăra „roș-albaștrilor”, cu a treia sa reușită stagională. „Roș-albaștrii” au realizat o a treia victorie externă împotriva combatantelor din Alba, dând un adevărat test al maturității în „Mica Romă”. La final tensiunea și-a spus cuvântul, iar președintele gazdelor Augustin Damian a protestat la adresa arbitrilor.
Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia 1-6 (0-3)
CSM Unirea Alba Iulia a câștigat fără emoții derby „de Alba”, un duel în premieră cu Hidro Mecanica Șugag, în deplasare, scor 6-1 (3-0). „Alb-negrii” au marcat pe bandă rulantă în compania unui oponent rămas în inferioritate numerică în minutul 5. Gruparea din Cetatea Marii Uniri are a patra victorie la rând, iar nou-promovata suferă al patrulea insucces consecutiv, cu câte 5 goluri încasate
Uniriștii au deschis rapid scorul prin Giurgiu (2, penalty, faultat Fetița), iar din minutul 7, gazdele au rămas în inferioritate numerică, fiind eliminat Gheorghiță (fault din postura de ultim apărător). Jocul s-a rupt, plusul de valoare și-a spus cuvântul, iar uniriștii au mai punctat prin Giosu (45) și Golda (45+2, intrat în locul lui Fetița, accidentat). La reluare, jocul a avut același sens, spre buturile nou-promovatei, care a capitulat, oaspeții mai punctând prin Pîntea (51), Golda (61, dublă). F. Budin (76) rămâne cu consolarea că a marcat cel mai frumos gol al disputei, cu un șut din propria jumătate, sub transversală. Blănaru (84) a făcut „setul”, din postura de rezervă, cu prima sa reușită stagională.
Alexandru Pelici l-a folosit în premieră titular pe Jorza, „alb-negrii” având o formulă substanțial modificată comparativ cu runda anterioară (doar 5 dintre titularii din meciul cu Unirea DMO), iar în actul secund a debutat și Cîșlariu.
A fost delegată brigada din Alba formată din R. Scrob (Alba Iulia), D. Nistor (Zlatna), N. Leahu (Ocna Mureș), rezervă M. Mărginean (Blaj)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2) | Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!
CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2), în Liga 3. Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive! Poli Timișoara a rupt blestemul deplasărilor în Alba și a învins CSU Alba Iulia, scor 4-0 (2-0), în etapa a cincea din Liga 3. CSU Alba Iulia a suferit cel mai […]
Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin. Echipa din Cetatea Marii Uniri, două victorii Student Sport Alba Iulia are un start lansat în Liga 3 de fotbal feminin, echipa din Cetatea Marii Uniri având maximum de puncte după primele două etape. Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa […]
FOTO | Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii: Cine sunt laureații celui mai longeviv concurs de profil din Alba
Cupa „Florea Grup” la tenis de câmp, ediția 2025, și-a stabilit câștigătorii Cupa Florea Grup la tenis de câmp a avut loc în perioada 19 – 21 septembrie 2025. A fost cea de a XI-a ediție a celui mai longeviv concurs de tenis de câmp din județul Alba. Câștigătorii celor 4 categorii de concurs au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă: „Accept pușcăria pentru neamul meu”
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă: „Accept pușcăria pentru neamul meu” Parchetul General a solicitat...
Știrea Zilei
Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate
Tarifele practicate de RER Vest la groapa de gunoi de la Galda de Jos vor fi din nou majorate Pe...
FOTO, VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii
ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii Un accident...
Curier Județean
FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările
Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea...
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Se fac noi...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...