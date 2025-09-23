Derby-uri „de Alba”: liderul Metalurgistul Cugir – maximum de puncte și după deplasarea de la Blaj. CSM Unirea Alba Iulia a făcut scor la Șugag, set de tenis, 6-1, în etapa a cincea din Seria 7 a Ligii 3

În cele două derby-uri „de Alba”, din etapa a cincea din Ligii 3, victorii externe pentru Metalurgistul Cugir, 2-1 la Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, 6-1 la Șugag

CIL Blaj – Metalurgistul Cugir 1-2 (1-1)

Metalurgistul Cugir continuă marșul, cu un start senzațional de stagiune, cu a cincea victorie la rând, 2-1 (1-1) în deplasare cu CIL Blaj, în derby „de Alba”. Elevii lui Lucian Itu se mențin în fotoliul de lider al Seriei 7, cu maximum de puncte.

Cugirenii, fără Petra, Agmomoniyi sau P. Pahone în primul unsprezece, au deschis scorul prin căpitanul Șaucă (12), iar blăjenii au egalat prin Nai (20), ambii marcatori părăsind terenul din motive medicale. După pauză, G. Goronea (57) a readus avantajul în tabăra „roș-albaștrilor”, cu a treia sa reușită stagională. „Roș-albaștrii” au realizat o a treia victorie externă împotriva combatantelor din Alba, dând un adevărat test al maturității în „Mica Romă”. La final tensiunea și-a spus cuvântul, iar președintele gazdelor Augustin Damian a protestat la adresa arbitrilor.

Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia 1-6 (0-3)

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat fără emoții derby „de Alba”, un duel în premieră cu Hidro Mecanica Șugag, în deplasare, scor 6-1 (3-0). „Alb-negrii” au marcat pe bandă rulantă în compania unui oponent rămas în inferioritate numerică în minutul 5. Gruparea din Cetatea Marii Uniri are a patra victorie la rând, iar nou-promovata suferă al patrulea insucces consecutiv, cu câte 5 goluri încasate

Uniriștii au deschis rapid scorul prin Giurgiu (2, penalty, faultat Fetița), iar din minutul 7, gazdele au rămas în inferioritate numerică, fiind eliminat Gheorghiță (fault din postura de ultim apărător). Jocul s-a rupt, plusul de valoare și-a spus cuvântul, iar uniriștii au mai punctat prin Giosu (45) și Golda (45+2, intrat în locul lui Fetița, accidentat). La reluare, jocul a avut același sens, spre buturile nou-promovatei, care a capitulat, oaspeții mai punctând prin Pîntea (51), Golda (61, dublă). F. Budin (76) rămâne cu consolarea că a marcat cel mai frumos gol al disputei, cu un șut din propria jumătate, sub transversală. Blănaru (84) a făcut „setul”, din postura de rezervă, cu prima sa reușită stagională.

Alexandru Pelici l-a folosit în premieră titular pe Jorza, „alb-negrii” având o formulă substanțial modificată comparativ cu runda anterioară (doar 5 dintre titularii din meciul cu Unirea DMO), iar în actul secund a debutat și Cîșlariu.

A fost delegată brigada din Alba formată din R. Scrob (Alba Iulia), D. Nistor (Zlatna), N. Leahu (Ocna Mureș), rezervă M. Mărginean (Blaj)

