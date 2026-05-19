Reacția Maiei Sandu după scandalul votului R. Moldova de la Eurovision: „Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două țări”

Maia Sandu oferit o primă reacție, marți, 19 mai, despre finala Eurovision 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea și a primit 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, afirmând că aprecierea acordată artiștilor români de către publicul de peste Prut este cel mai important element al competiției.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două ţări şi cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreţilor români. Aceasta este partea cea mai importantă. Şi felicitări atât Alexandrei, cât şi lui Vlad!”, a spus Maia Sandu, răspunzând unei întrebări după întâlnirea cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit Agerpres.

Un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit din partea internauţilor, jurnaliştilor, liderilor de opinie, politicienilor şi demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulţumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost acordate doar trei puncte, iar Ucrainei niciun punct.

