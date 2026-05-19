Reacția Maiei Sandu după scandalul votului R. Moldova de la Eurovision: „Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două țări”

Bogdan Ilea

Maia Sandu oferit o primă reacție, marți, 19 mai, despre finala Eurovision 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea și a primit 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, afirmând că aprecierea acordată artiștilor români de către publicul de peste Prut este cel mai important element al competiției.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două ţări şi cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreţilor români. Aceasta este partea cea mai importantă. Şi felicitări atât Alexandrei, cât şi lui Vlad!”, a spus Maia Sandu, răspunzând unei întrebări după întâlnirea cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit Agerpres. 

Un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit din partea internauţilor, jurnaliştilor, liderilor de opinie, politicienilor şi demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulţumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost acordate doar trei puncte, iar Ucrainei niciun punct.

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

19 mai 2026

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

VIDEO | Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat” la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață

19 mai 2026

Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat" la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață În perioada 13-17 mai 2026, personalul profesionist al SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, împreună cu voluntarii serviciului, au organizat în colaborare cu SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Bihor, un amplu exercițiu de salvare

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament

19 mai 2026

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament Noua lege a salarizării bugetare intră în linie dreaptă, proiectul urmând să intre în curând în procedura parlamentară. România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă actul normativ nu este adoptat până la

