27-28 mai 2026 | Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES", ediția a XIV-a: Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman, recitaluri extraordinare la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. PROGRAMUL

Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a: Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman, recitaluri extraordinare la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. PROGRAMUL

Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a, va avea loc în perioada 27-28 mai 2026 la Alba Iulia. Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare la Casa de Cultură a Studenților, în cele 2 zile ale evenimentului.

Finanțat de Ministerului Muncii, Familiei Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026, festivalul urmărește susținerea și promovarea talentelor din mediul de tineret și studențesc, în domeniul muzical-artistic, în speță al interpretării vocale și va avea două secțiuni, secțiunea CASE DE CULTURĂ STUDENȚEȘTI și secțiunea TALENTELE ALBEI.

Ca și la celelalte ediții, președintele juriului va fi compozitorul și dirijorul Viorel Gavrilă, director general adjunct UCMR-ADA.

Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan & MC Kotto.

Vă așteptăm, așadar, pe 27 și 28 mai, la un eveniment de excepție.

PROGRAM

Miercuri, 27 mai, ora 18:00

Concurs naţional de muzică pop pentru tineri şi studenţi

Recital Carmen Rădulescu

Acces pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților, începând de marți, 19 mai 2026, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Joi, 28 mai, ora 18:00

Gala Laureaților

Microrecital Oana Larisa Giurgiuman, câștigătoarea trofeului ediției 2025

Concert Proconsul

Acces pe bază de bilete, disponibile pe entertix.ro și la Casa de Cultură a Studenților, începând de marți, 19 mai 2026, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

FOTO | Rezultat de excepție pentru învățământul din Alba Iulia: Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au cucerit podiumul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

Rezultat de excepție pentru învățământul din Alba Iulia: Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au cucerit podiumul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Două eleve de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” au dominat secțiunea de Recitare din cadrul celei de-a XLVI-a ediții a prestigiosului Festival Internațional „Lucian Blaga” […]

Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o ambulanță și un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 18.30, în Alba Iulia, între o ambulanță SAJ și un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada Brândușei din municipiu, […]

