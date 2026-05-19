Gest superb făcut de Andrei Rațiu: A cinstit toți clienții unui local și unui bar de lângă stadionul lui Rayo Vallecano
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al formației spaniole Rayo Vallecano, și colegul său Dani Cárdenas au devenit virali după succesul obținut în fața echipei Villarreal CF.
După fluierul final al meciului disputat duminică, cei doi fotbaliști au mers la un restaurant fast-food aflat la aproximativ 160 de metri de stadionul din Vallecas, de unde au cumpărat mâncare pentru coechipieri, potrivit Golazo.
Fanii prezenți în restaurant i-au rugat să facă fotografii cu ei, iar Rațiu și Cardenas i-au cinstit cu un rând de bere, informează as.com.
Cei doi fotbaliști au repetat gestul și la un bar de peste stradă, după ce clienții de acolo au început să cânte „La Vida Pirata (Viața de pirat)”, o scandare specifică a principalului grup de suporteri ai lui Rayo.
Credit FOTO: as.com
