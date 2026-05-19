Sport

Gest superb făcut de Andrei Rațiu: A cinstit toți clienții unui local și unui bar de lângă stadionul lui Rayo Vallecano

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Gest superb făcut de Andrei Rațiu: A cinstit toți clienții unui local și unui bar de lângă stadionul lui Rayo Vallecano

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al formației spaniole Rayo Vallecano, și colegul său Dani Cárdenas au devenit virali după succesul obținut în fața echipei Villarreal CF.

După fluierul final al meciului disputat duminică, cei doi fotbaliști au mers la un restaurant fast-food aflat la aproximativ 160 de metri de stadionul din Vallecas, de unde au cumpărat mâncare pentru coechipieri, potrivit Golazo.

Fanii prezenți în restaurant i-au rugat să facă fotografii cu ei, iar Rațiu și Cardenas i-au cinstit cu un rând de bere, informează as.com.

Cei doi fotbaliști au repetat gestul și la un bar de peste stradă, după ce clienții de acolo au început să cânte „La Vida Pirata (Viața de pirat)”, o scandare specifică a principalului grup de suporteri ai lui Rayo.

Credit FOTO: as.com

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Albaiulianca Diana Ignat, bronz cu echipa României la IPA Games 2026 și MVP-ul turneului din Polonia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

19 mai 2026

De

Albaiulianca Diana Ignat a cucerit medaliile de bronz cu echipa României la IPA Games 2026, fiind desemnată MVP-ul turneului din Polonia Albaiulianca Diana Ignat (24 de ani) s-a remarcat în Polonia, la turneul de baschet 3×3 IPA Games, unde România a urcat pe treapta a treia a podiumului, De asemenea, sportiva din Cetatea Marii Uniri, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj” Arena pentru participarea la competiții internaționale

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

19 mai 2026

De

Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj” Arena pentru participarea la competiții internaționale Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în această perioadă în „Alba Blaj” Arena, pentru participarea în European League, respectiv Volleyball Nations League (VNL). Prima selecționată care a început pregătirile la Blaj, în […]

Citește mai mult

Sport

Primarul Gabriel Pleșa, apel către albaiulieni, înaintea meciului decisiv cu Sănătatea Cluj: „Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

Primarul Gabriel Pleșa, apel către albaiulieni, înaintea meciului decisiv cu Sănătatea Cluj: „Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal” Primarul Gabriel Pleșa a lansat, marți, 19 mai 2026,un apel către albaiulienii de toate vârstele înaintea meciului cu Sănătatea Cluj, decisiv pentru […]

Citește mai mult