Primarul Gabriel Pleșa, apel către albaiulieni, înaintea meciului decisiv cu Sănătatea Cluj: „Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal"

Primarul Gabriel Pleșa a lansat, marți, 19 mai 2026,un apel către albaiulienii de toate vârstele înaintea meciului cu Sănătatea Cluj, decisiv pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2 de fotbal. 

„Dragi albaiulieni,

Sâmbătă avem un nou moment important pentru orașul nostru și pentru fotbalul din Cetate. CSM Unirea Alba Iulia joacă un meci decisiv împotriva echipei Sănătatea Cluj, o partidă care poate aduce echipa noastră la barajul pentru promovarea în Liga a II-a.

Este timpul să arătăm, încă o dată, că Alba Iulia știe să fie unită atunci când contează cu adevărat. Jucătorii au nevoie de noi în tribune, alături de ei, au nevoie de energia, încrederea și susținerea noastră din primul până în ultimul minut.

Vă invit pe toți –copii, tineri, părinți, bunici, suporteri vechi sau noi– să venim la stadion și să susținem împreună echipa orașului. Fiecare voce contează, fiecare cântec al suporterilor poate face diferența.

Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal.

Alba Iulia are nevoie de spirit, de atitudine, de pasiune și de momente care ne aduc împreună.

Sâmbătă, mergem la victorie! Sâmbăta vom fi pe stadion!

Biletele pot fi achiziționate începând de astăzi de la casieria Bazinului Olimpic și de la sediul Clubului Sportiv (în spatele Tribunei II)

Hai, Unirea!”, se arată în apelul primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Meciul CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, de sâmbătă, 23 mai 2026, se va desfășura de la ora 18.00.

FOTO: Albaiulianca Diana Ignat, bronz cu echipa României la IPA Games 2026 și MVP-ul turneului din Polonia

Albaiulianca Diana Ignat a cucerit medaliile de bronz cu echipa României la IPA Games 2026, fiind desemnată MVP-ul turneului din Polonia Albaiulianca Diana Ignat (24 de ani) s-a remarcat în Polonia, la turneul de baschet 3×3 IPA Games, unde România a urcat pe treapta a treia a podiumului, De asemenea, sportiva din Cetatea Marii Uniri, […]

FOTO | Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj” Arena pentru participarea la competiții internaționale

Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj" Arena pentru participarea la competiții internaționale Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în această perioadă în „Alba Blaj" Arena, pentru participarea în European League, respectiv Volleyball Nations League (VNL). Prima selecționată care a început pregătirile la Blaj, în […]

Gest superb făcut de Andrei Rațiu: A cinstit toți clienții unui local și unui bar de lângă stadionul lui Rayo Vallecano

Gest superb făcut de Andrei Rațiu: A cinstit toți clienții unui local și unui bar de lângă stadionul lui Rayo Vallecano Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al formației spaniole Rayo Vallecano, și colegul său Dani Cárdenas au devenit virali după succesul obținut în fața echipei Villarreal CF. După fluierul final al meciului disputat […]

