Primarul Gabriel Pleșa, apel către albaiulieni, înaintea meciului decisiv cu Sănătatea Cluj: „Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal”

Primarul Gabriel Pleșa a lansat, marți, 19 mai 2026,un apel către albaiulienii de toate vârstele înaintea meciului cu Sănătatea Cluj, decisiv pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2 de fotbal.

„Dragi albaiulieni,

Sâmbătă avem un nou moment important pentru orașul nostru și pentru fotbalul din Cetate. CSM Unirea Alba Iulia joacă un meci decisiv împotriva echipei Sănătatea Cluj, o partidă care poate aduce echipa noastră la barajul pentru promovarea în Liga a II-a.

Este timpul să arătăm, încă o dată, că Alba Iulia știe să fie unită atunci când contează cu adevărat. Jucătorii au nevoie de noi în tribune, alături de ei, au nevoie de energia, încrederea și susținerea noastră din primul până în ultimul minut.

Vă invit pe toți –copii, tineri, părinți, bunici, suporteri vechi sau noi– să venim la stadion și să susținem împreună echipa orașului. Fiecare voce contează, fiecare cântec al suporterilor poate face diferența.

Unirea are nevoie de orașul ei în spate, la fel ca și la alte bătălii pe care le-a purtat în fotbal.

Alba Iulia are nevoie de spirit, de atitudine, de pasiune și de momente care ne aduc împreună.

Sâmbătă, mergem la victorie! Sâmbăta vom fi pe stadion!

Biletele pot fi achiziționate începând de astăzi de la casieria Bazinului Olimpic și de la sediul Clubului Sportiv (în spatele Tribunei II)

Hai, Unirea!”, se arată în apelul primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Meciul CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, de sâmbătă, 23 mai 2026, se va desfășura de la ora 18.00.

foto: arhivă

