Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR

Bogdan Ilea

Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor, a făcut recent precizări despre relația sa cu partidul din care face parte.

El a precizat că nu a demisionat din AUR și că decizia cu privire la funcția de viceprimar nu a fost făcută la vreo presiune politică.

Citește și: Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență”

Mesajul integral publicat de Lucian Dragoș Blaga este următorul:

În urma postării mele, vreau să clarific un lucru foarte important. Nu mi-am dat demisia din AUR, iar din funcția de viceprimar si consilier local la vreo presiune din partea conducerii județene sau locale.

Cred în continuare în acest partid, în oamenii care îl conduc și în principiile pentru care am ales să mă implic: corectitudine, transparență, credință, familie, respect față de oameni și grijă pentru comunitate. 

Când am spus că fac un pas înapoi, m-am referit strict la situația din comuna Ponor, unde am fost viceprimar și consilier local, și la blocajele pe care le-am întâlnit în încercarea de a ajuta cetățenii.

Nu m-am referit la AUR. M-am referit la politica actuală, la mizeriile și mișeliile făcute de actualul primar al comunei Ponor.

Eu nu am intrat în politică pentru funcții. Am fost viceprimar, am fost consilier, dar pentru mine funcția nu a fost niciodată un scop. Scopul meu a fost să ajut oamenii, să aduc normalitate și să pun umărul la binele comunei.

Din păcate, oricât am încercat, am văzut că atunci când nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență, un om singur se lovește de ziduri.

Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și care au înțeles intențiile mele sincere. Merg mai departe cu aceleași valori, cu aceeași credință și cu fruntea sus.

Nu plec din AUR. Nu îmi schimb valorile. Rămân același om corect, echilibrat și sincer.

Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”

Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan" Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat că primul prim-ministru pe care îl va desemna Nicușor Dan va fi respins în Parlament, iar apoi PNL trebuie să îl propună pe Ilie Bolojan.

Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)

Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) pe portalul național de Date Locale.

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD.

