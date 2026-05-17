Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR

Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor, a făcut recent precizări despre relația sa cu partidul din care face parte.

El a precizat că nu a demisionat din AUR și că decizia cu privire la funcția de viceprimar nu a fost făcută la vreo presiune politică.

Mesajul integral publicat de Lucian Dragoș Blaga este următorul:

În urma postării mele, vreau să clarific un lucru foarte important. Nu mi-am dat demisia din AUR, iar din funcția de viceprimar si consilier local la vreo presiune din partea conducerii județene sau locale.

Cred în continuare în acest partid, în oamenii care îl conduc și în principiile pentru care am ales să mă implic: corectitudine, transparență, credință, familie, respect față de oameni și grijă pentru comunitate.

Când am spus că fac un pas înapoi, m-am referit strict la situația din comuna Ponor, unde am fost viceprimar și consilier local, și la blocajele pe care le-am întâlnit în încercarea de a ajuta cetățenii.

Nu m-am referit la AUR. M-am referit la politica actuală, la mizeriile și mișeliile făcute de actualul primar al comunei Ponor.

Eu nu am intrat în politică pentru funcții. Am fost viceprimar, am fost consilier, dar pentru mine funcția nu a fost niciodată un scop. Scopul meu a fost să ajut oamenii, să aduc normalitate și să pun umărul la binele comunei.

Din păcate, oricât am încercat, am văzut că atunci când nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență, un om singur se lovește de ziduri.

Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și care au înțeles intențiile mele sincere. Merg mai departe cu aceleași valori, cu aceeași credință și cu fruntea sus.

Nu plec din AUR. Nu îmi schimb valorile. Rămân același om corect, echilibrat și sincer.

