România, în recesiune tot anul. Mugur Isărescu: ,,Reduceri de impozite, sub nicio formă. Nu ne permitem scăderea TVA sau indexarea pensiilor”
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marți, 19 mai 2026, că România nu are nevoie de noi taxe și că reducerile de impozite sau de TVA „nu sunt sub nicio formă o soluție”. El a precizat că după estimările economiștilor ne așteaptă recesiune tot anul și a subliniat că „dacă nu suntem serioși, vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult”.
Isărescu a confirmat estimările unor economiști care se așteaptă la recesiune. Întrebat cum vede aceste prognoze, Isărescu a răspuns: „La fel”.
Guvernatorul BNR a avertizat că România trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor. El a spus că țara nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment. Nu ne permitem reducerea TVA si indexarea pensiilor, a adăugat guvernatorul BNR.
„Nu avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite, sub nicio formă, până nu ne atingem obiectivele”, a declarat Isărescu.
El a atras atenția că, în actualul context economic, discuțiile despre relaxări fiscale pot fi periculoase. „În momentul actual trebuie să fim foarte serioși și să înțelegem că această corecție fiscală este o necesitate. Altfel, piețele ne vor penaliza”, a avertizat guvernatorul.
Isărescu a explicat că România a trecut deja printr-o perioadă de ajustare și „strângere a curelei”, care nu a fost ușor de suportat. „Dacă nu suntem serioși, vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult”, a spus el.
Guvernatorul BNR a ținut să precizeze că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii. „Nu suntem în situația de neplată a pensiilor și salariilor. Nu suntem aici. Încetarea plăților se referă, în general, la plățile externe”, a explicat Isărescu.
În opinia sa, viitorul guvern trebuie să continue măsurile luate până acum, chiar dacă unele au fost „discutabile”. Isărescu a spus că România trebuie să mențină o linie de austeritate, mai ales în privința creșterilor viitoare de salarii.
„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie. Asta înseamnă să nu reduci TVA-ul. Unii mizează pe asta. Orice corecție fără suport social nu funcționează”, a afirmat Isărescu.
