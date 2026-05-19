România, în recesiune tot anul. Mugur Isărescu: ,,Reduceri de impozite, sub nicio formă. Nu ne permitem scăderea TVA sau indexarea pensiilor”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marți, 19 mai 2026, că România nu are nevoie de noi taxe și că reducerile de impozite sau de TVA „nu sunt sub nicio formă o soluție”. El a precizat că după estimările economiștilor ne așteaptă recesiune tot anul și a subliniat că „dacă nu suntem serioși, vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult”.

Isărescu a confirmat estimările unor economiști care se așteaptă la recesiune. Întrebat cum vede aceste prognoze, Isărescu a răspuns: „La fel”.

Guvernatorul BNR a avertizat că România trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor. El a spus că țara nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment. Nu ne permitem reducerea TVA si indexarea pensiilor, a adăugat guvernatorul BNR.

„Nu avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite, sub nicio formă, până nu ne atingem obiectivele”, a declarat Isărescu.

El a atras atenția că, în actualul context economic, discuțiile despre relaxări fiscale pot fi periculoase. „În momentul actual trebuie să fim foarte serioși și să înțelegem că această corecție fiscală este o necesitate. Altfel, piețele ne vor penaliza”, a avertizat guvernatorul.

Isărescu a explicat că România a trecut deja printr-o perioadă de ajustare și „strângere a curelei”, care nu a fost ușor de suportat. „Dacă nu suntem serioși, vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult”, a spus el.

Guvernatorul BNR a ținut să precizeze că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii. „Nu suntem în situația de neplată a pensiilor și salariilor. Nu suntem aici. Încetarea plăților se referă, în general, la plățile externe”, a explicat Isărescu.

În opinia sa, viitorul guvern trebuie să continue măsurile luate până acum, chiar dacă unele au fost „discutabile”. Isărescu a spus că România trebuie să mențină o linie de austeritate, mai ales în privința creșterilor viitoare de salarii.

„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie. Asta înseamnă să nu reduci TVA-ul. Unii mizează pe asta. Orice corecție fără suport social nu funcționează”, a afirmat Isărescu.

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

VIDEO | Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat" la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață

Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat" la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament Noua lege a salarizării bugetare intră în linie dreaptă, proiectul urmând să intre în curând în procedura parlamentară. România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă actul normativ nu este adoptat până la […]

