Inspectorii școlari din județul Alba, participare la programul național de formare în leadership și management educațional

Inspectori școlari din județul Alba (prof. Camelia Oniga, prof. Corina Popoviciu, prof. Daniela Fivi Rus, prof. Ana Filip Bucălae, prof. Laura Larisa Popa, prof. Ștefan Zolti Mezei, prof. Ștefan Aviu Teompa) au participat la programul de formare continuă „INSPECT+ – Inovație, Strategie, Performanță și Calitate în Educație pentru Leadershipul Transformator”, desfășurat în cadrul proiectului PNRR/2024/C15/I18 – „Program național de leadership și management educațional”, intitulat „LIDER – Leadership inovator pentru dezvoltarea educației responsabile” (COD: ID_11).

Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea competențelor de leadership educațional și management strategic, necesare pentru susținerea reformelor și creșterea calității în sistemul de învățământ. Participanții au beneficiat de un parcurs formativ modern, axat pe inovație, performanță și calitate, adaptat provocărilor actuale din educație.

Pe parcursul activităților, inspectorii școlari au fost implicați în sesiuni interactive, studii de caz și schimburi de bune practici, care au vizat consolidarea abilităților de coordonare, luare a deciziilor, management al schimbării și dezvoltare organizațională. Programul a pus accent pe promovarea unui leadership transformator, capabil să genereze impact pozitiv la nivelul comunității educaționale.

Cunoștințele și competențele dobândite vor fi valorificate și diseminate la nivelul unităților de învățământ, prin activități de formare, consiliere și mentorat, contribuind la implementarea unor practici educaționale inovatoare și la îmbunătățirea performanței instituționale.

Participarea la acest program reafirmă angajamentul inspectorilor școlari pentru dezvoltarea unui sistem educațional modern, incluziv și orientat spre calitate, în concordanță cu obiectivele strategice asumate la nivel național prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Rimetea a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, marți, 19 mai 2026, la ora 17.25. „La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru […]

23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor". PROGRAM

Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor". PROGRAM Începând cu ora 18.00, până după miezul nopții, sâmbătă, 23 mai 2026, accesul va fi gratuit la toate evenimentele pregătite cu ocazia Nopții Muzeelor 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, […]

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează marți, 19 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

