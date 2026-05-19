Inspectorii școlari din județul Alba, participare la programul național de formare în leadership și management educațional

Inspectori școlari din județul Alba (prof. Camelia Oniga, prof. Corina Popoviciu, prof. Daniela Fivi Rus, prof. Ana Filip Bucălae, prof. Laura Larisa Popa, prof. Ștefan Zolti Mezei, prof. Ștefan Aviu Teompa) au participat la programul de formare continuă „INSPECT+ – Inovație, Strategie, Performanță și Calitate în Educație pentru Leadershipul Transformator”, desfășurat în cadrul proiectului PNRR/2024/C15/I18 – „Program național de leadership și management educațional”, intitulat „LIDER – Leadership inovator pentru dezvoltarea educației responsabile” (COD: ID_11).

Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea competențelor de leadership educațional și management strategic, necesare pentru susținerea reformelor și creșterea calității în sistemul de învățământ. Participanții au beneficiat de un parcurs formativ modern, axat pe inovație, performanță și calitate, adaptat provocărilor actuale din educație.

Pe parcursul activităților, inspectorii școlari au fost implicați în sesiuni interactive, studii de caz și schimburi de bune practici, care au vizat consolidarea abilităților de coordonare, luare a deciziilor, management al schimbării și dezvoltare organizațională. Programul a pus accent pe promovarea unui leadership transformator, capabil să genereze impact pozitiv la nivelul comunității educaționale.

Cunoștințele și competențele dobândite vor fi valorificate și diseminate la nivelul unităților de învățământ, prin activități de formare, consiliere și mentorat, contribuind la implementarea unor practici educaționale inovatoare și la îmbunătățirea performanței instituționale.

Participarea la acest program reafirmă angajamentul inspectorilor școlari pentru dezvoltarea unui sistem educațional modern, incluziv și orientat spre calitate, în concordanță cu obiectivele strategice asumate la nivel național prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI