Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contestat la Curtea de Apel București sentința arbitrală prin care este obligată să achite peste 300 de milioane de lei constructorului italian Pizzarotti, responsabil pentru Lotul 1 al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda. Totodată, instituția a depus și o contestație la executarea silită, susținând că eventualele popriri nu vor afecta finanțarea altor proiecte de infrastructură, scrie Economica.net.

Litigiul pornește de la întârzierile înregistrate pe tronsonul de autostradă, pe care constructorul le pune pe seama statului român. Potrivit informațiilor apărute în presă, miza financiară a depășit deja 340 de milioane de lei, sumă majorată constant prin dobânzi și penalități.

CNAIR susține însă că, în noiembrie 2021, cele două părți au semnat un acord prin care Pizzarotti accepta limitarea pretențiilor financiare la aproximativ 149,7 milioane de lei. În schimb, compania italiană beneficia de continuarea plăților pentru lucrările executate și evita executarea garanției de bună execuție.

Reprezentanții CNAIR afirmă că acordul a fost încheiat legal, prin semnătură privată, în baza principiului consensualismului prevăzut de Codul Civil, și că tribunalul arbitral a ignorat în mod nejustificat efectele juridice ale documentului. Potrivit companiei, arbitrul ar fi permis majorarea pretențiilor financiare peste plafonul stabilit în acord, fără ca vreuna dintre părți să fi cerut anularea acestuia.

În consecință, CNAIR a formulat acțiune în anulare împotriva sentinței arbitrale pronunțate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda a fost deschis parțial circulației la finalul anului 2020, iar nodul rutier Sebeș a fost inaugurat în anul următor.

