23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM
Începând cu ora 18.00, până după miezul nopții, sâmbătă, 23 mai 2026, accesul va fi gratuit la toate evenimentele pregătite cu ocazia Nopții Muzeelor 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican.
„Începând cu acest an, Noaptea Muzeelor la Alba Iulia depășește spațiul cetății bastionare odată cu deschiderea Casei Memoriale Camil Velican, în ceea ce albaiulienii numesc, generic, «orașul de jos». Și pentru că, încă de la inaugurarea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei, am înțeles să contribuim la promovarea patrimoniului, a culturii și a fuziunii dintre artă, cultură și evenimente conexe, în mod real, palpabil, depășind oferta accesului gratuit, și în acest an, am pregătit un program variat, care va transforma Noaptea Muzeelor într-un maraton al întâlnirilor culturale și al experiențelor de neuitat. Este o noapte în care muzeul nu este doar un spațiu de vizitare, ci un loc de întâlnire, de emoție și de experiență culturală. Iar mesajul nostru este simplu: patrimoniul trăiește atunci când este împărtășit”, transmite managerul Centrului Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Robert Roman.
Programul evenimentelor organizate cu susținerea Primăriei Municipiului Alba Iulia, sponsor – Înghețata TRANSALPINA:
Casa Memorială Camil Velican
Str. Trandafirilor, nr. 11, Alba Iulia
18.00 – 01.00: acces liber în expoziția permanentă;
21.30: proiecție de film – „Maria – inima României”, inclusă în Turneul Național de Educație Istorică;
Spațiul Muzeal Principia
18.00 – 01.00:
– acces liber în expoziția permanentă, cu prezentări din oră în oră;
– jocuri romane, cu participarea voluntarilor din Garda Romană, Legiunea a XIII-a Gemina;
– demonstrații și ateliere de batere a monedelor, realizarea de signacula
18.00 – defilarea „Legiunii a XIII-a Gemina Minor”, pe traseul Muzeul Principia – Poarta a IV-a;
19.30 – 21.30: tur ghidat al obiectivelor romane din Cetatea Alba Carolina;
Palatul Principilor Transilvaniei:
18.00 – 01.00:
– acces liber în expoziția permanentă;
– acces liber în expoziția temporară „Victoria Geutskens, de 50 de ani de bijutier”;
– acces liber în expoziția temporară „Codex Aureus”;
– experiență interactivă APULUM VR – o incursiune în universul anticului Apulum, în cramele Palatului;
În curtea interioară a Palatului Principilor:
– concerte;
– BBQ&WINE TASTING;
– Ice-cream giveaway pentru copii, powered by Înghețata TRANSALPINA;
18.00: deschiderea evenimentului, Muzică. Istorie. Tradiție – concert extraordinar al elevilor Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, coordonator prof. Anișoara Marin;
19.00 – 22.00: dansuri prezentate de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”; 20.00 – demonstrație specială a Gărzii Cetății;
20.45 și 22.30: momente artistice prezentate de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria”, Sala Mihai Viteazul;
„Intrarea este, desigur, gratuită. Vă așteptăm să aprindem istoria după apus, la Noaptea Muzeelor 2026!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia.
