Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească: Are de achitat aproape un milion de euro

Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească: Cât are de achitat fostul președinte

ANAF i-a trimis fostului președinte Klaus Iohannis o somație pentru eliberarea jumătății de imobil situat în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29.

ANAF îi solicită fostului președinte să se conformeze voluntar și să plătească sumele aferente perioadei 1999-2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. În total, fostul președinte ar avea de plătit 4,7 milioane de lei, adică aproape un milion de euro.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu pot fi comunicate”, a transmis ANAF, conform profit.ro.

Decizia vine în contextul în care, inițial, Fiscul intenționa să aștepte finalizarea unui alt proces, care ar fi permis înregistrarea dreptului de proprietate asupra întregului imobil. Totuși, autoritatea a decis să acționeze mai rapid în ceea ce privește partea de clădire aflată anterior în posesia familiei prezidențiale.

Evaluarea sumei de 4,7 milioane de lei a fost realizată de un expert independent, contractat de ANAF, și se bazează atât pe veniturile încasate efectiv din închirierea spațiului, cât și pe actualizările aferente inflației și dobânzilor legale. Totuși, calculul nu include eventualele cheltuieli ale familiei Iohannis legate de întreținerea imobilului, nici taxele și impozitele plătite statului în perioada respectivă.

Cum solicitarea ANAF nu este calificată drept creanță fiscală, autoritatea nu poate demara executarea silită. În lipsa achitării sumei cerute, este de așteptat ca dosarul să ajungă în instanță, unde suma finală ar putea fi, cel mai probabil, redusă.

