FOTO | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)

Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)

Sportivii de la cluburile din Alba Iulia și-au continuat prestațiile remarcabile la Campionatul European de Powerlifting 2026 din Cehia.

Luni, 4 mai 2026, Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) a cucerit titlul de vicecampion european, clasându-se pe locul 2 la categoria 83 kg seniori.

La rândul său, Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia) s-a clasat pe locul 6 la categoria 63 kg senioare.

„Din fericire, sunt nevoit să mă repet: Ziua și performanțele remarcabile pentru sportivii din Alba, de la powerlifting.

Felicitări, dragi sportivi! Mulțumim CS Unirea Alba Iulia și CS Universitar din Alba Iulia pentru sprijin! Din nou, nu e nevoie de scrieri savante, noi livrăm performanța, nu o povestim”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.

foto: Federația Română de Powerlifting

