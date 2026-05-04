Sport

FOTO | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 minute

în

De

Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)

Sportivii de la cluburile din Alba Iulia și-au continuat prestațiile remarcabile la Campionatul European de Powerlifting 2026 din Cehia.

Luni, 4 mai 2026, Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) a cucerit titlul de vicecampion european, clasându-se pe locul 2 la categoria 83 kg seniori.

La rândul său, Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia) s-a clasat pe locul 6 la categoria 63 kg senioare.

Din fericire, sunt nevoit să mă repet: Ziua și performanțele remarcabile pentru sportivii din Alba, de la powerlifting. 

Felicitări, dragi sportivi! Mulțumim CS Unirea Alba Iulia și CS Universitar din Alba Iulia pentru sprijin! Din nou, nu e nevoie de scrieri savante, noi livrăm performanța, nu o povestim”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.

foto: Federația Română de Powerlifting

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

4 mai 2026

De

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”! Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Pe de altă parte, conform unor surse autorizate din lumea voleului, Dinamo ridică […]

Citește mai mult

Sport

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

4 mai 2026

De

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pe „Cetate” sau 7 puncte în ultimele 3 etape! Este o bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15 | Maya Csaszar – „manita”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

4 mai 2026

De

Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15, 10-3 la Micești | Maya Csaszar – „manita”! Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie netă în Liga Elitelor Under 15, scor 10-3 (5-0), acasă cu InterStar Sibiu. Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la […]

Citește mai mult