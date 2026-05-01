VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici

„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
La Blaj au început lucrările de amenajare a parcării din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici, a anunțat, vineri, 1 mai 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.
„Este vorba de zona de pe strada Gării în care se află blocurile 3,4, 5, mai precis în curte la „Bomboana”, așa cum era denumită înaintea această locație. Aici au fost câteva garaje pe toată porțiunea.
Am început executarea parcărilor, așa cum am promis. Le mulțumesc din nou celor care au avut garaje pentru înțelegerea deosebită de care au dat dovadă. Le-au demolat în termenul stabilit de primărie.
Este o lucrare în valoare de peste 300.000 de mii de lei pe care acum o executăm. În maximum două-trei săptămâni va fi finalizată.
Lucrarea de aici este de mare complexitate, pentru că operatorul schimbă întâi toate conductele de apă și canalizările aferente. Din păcate avem și un post de transformare în mijloc. Purtăm discuții cu Electrica pentru reabilitarea completă a acestuia, dar nu putem să-l mutăm acum, existând perspectiva ca pe viitor să fie repoziționat pe una dintre laturile acestui perimetru.
Ce facem este aici este o lucrare din seria „Parcări în loc de garaje”. Vom continua cu strada Eroilor, așa cum am promis. În acest an vom termina strada Eroilor și strada Avram Iancu, iar anul viitor vom continua cu Cartierul Andrei Mureșanu”, a precizat edilul din „Mica Romă”.
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare este la un pas de finalizare. Lucrările de asfaltare vor fi reluate săptămâna viitoare, iar în aproximativ 2 luni, DJ 705 va terminat. ,,Am avut o nouă discuție […]
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor Cel mai mare buget din istoria municipiului Blaj, potrivit primarului, a fost aprobat recent de Consiliul Local. Bugetul a trecut cu 17 voturi „pentru”, în timp ce un consilier a fost absent, […]
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, organizează în datele de 20, 28 mai și 9 iunie 2026, licitație publică cu strigare pentru atribuirea […]
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare Senatul a adoptat miercuri, 29...
Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026
Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai...
FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”
Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur” O fotografie care iustrează modul în...
VIDEO | RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate Joi, 30 aprilie 2026,...
FOTO | Iacob Scânteie, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, PREMIUL I la Concursul Internațional „Cangurul Matematic” 2026
Iacob Scânteie, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, PREMIUL I la Concursul Internațional „Cangurul Matematic” 2026 Iacob Scânteie, elev în...
„Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație” – proiect – concurs la Centrul Județean de Excelență Alba în „Anul Constantin Brâncuși”
„Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație” – proiect – concurs la Centrul Județean de Excelență Alba...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...