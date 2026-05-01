VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici

„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici

La Blaj au început lucrările de amenajare a parcării din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici, a anunțat, vineri, 1 mai 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

„Este vorba de zona de pe strada Gării în care se află blocurile 3,4, 5, mai precis în curte la „Bomboana”, așa cum era denumită înaintea această locație. Aici au fost câteva garaje pe toată porțiunea.

Am început executarea parcărilor, așa cum am promis. Le mulțumesc din nou celor care au avut garaje pentru înțelegerea deosebită de care au dat dovadă. Le-au demolat în termenul stabilit de primărie.

Este o lucrare în valoare de peste 300.000 de mii de lei pe care acum o executăm. În maximum două-trei săptămâni va fi finalizată.

Lucrarea de aici este de mare complexitate, pentru că operatorul schimbă întâi toate conductele de apă și canalizările aferente. Din păcate avem și un post de transformare în mijloc. Purtăm discuții cu Electrica pentru reabilitarea completă a acestuia, dar nu putem să-l mutăm acum, existând perspectiva ca pe viitor să fie repoziționat pe una dintre laturile acestui perimetru.

Ce facem este aici este o lucrare din seria „Parcări în loc de garaje”. Vom continua cu strada Eroilor, așa cum am promis. În acest an vom termina strada Eroilor și strada Avram Iancu, iar anul viitor vom continua cu Cartierul Andrei Mureșanu”, a precizat edilul din „Mica Romă”.

