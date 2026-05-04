Într-o comună din Alba, fostul primar, secretarul și un consilier local, dați în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu de zeci de mii de euro

Un control al Curții de Conturi a României a scos la iveală modul în care a fost cheltuită ilegal o sumă de zeci de mii de euro, în perioada 2023–2024, de către Primăria Stremț, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la Căminul Cultural Stremț”.

În timpul auditului au fost calculate accesorii în valoare de 72.644 de lei, astfel că prejudiciul total depășește 440.000 de lei. Responsabilitatea pentru deciziile care au generat această situație aparține echipei care a administrat comuna în mandatul 2020–2024.

„Din verificările efectuate s-a constatat faptul că H.C.L. nr. 61/27.04.2023 de aprobare a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii este neconformă şi încalcă prevederile legale impuse de art. 129 din alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, întrucât această hotărâre nu a fost supusă aprobării autorităţii deliberative. Astfel, din verificarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.04.2023, s-a constatat existenţa pe ordinea de zi a 16 proiecte de hotărâri de consiliu local, însă în niciunul dintre acestea nu face referire la aprobarea acestei documentaţii. Mai mult decât atât, la nivelul U.A.T.C. Stremt au fost emise două forme ale H.C.L. nr. 61/2023, în condiţiile în care doar în una dintre aceste hotărâri este consemnată valoarea obiectivului de investiţii, în sumă de 2.181.976,41 lei, cu TVA (din care: cheltuieli eligibile în sumă de 1.219.169,67 cu TVA şi cheltuieli neeligibile în sumă de 962.806,75 lei cu TVA)”, se arată în raportul Camerei de Conturi Alba, publicat la 30 martie 2026.

Variante ale hotărării de Consiliu Local, neaprobate, dar… trimise Prefecturii Alba!

Raportul mai precizează că cele două variante ale hotărârii H.C.L. nr. 61/27.04.2023, deși nu au fost aprobate de Consiliul Local Stremț, au fost trimise către Instituția Prefectului Județul Alba fără ca secretarul general al UAT Stremț să semnaleze această neregulă. Ca urmare, documentele au fost considerate valide și au produs efecte negative asupra bugetului local și asupra finanțării nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Abia în 2026, Instituția Prefectului Alba a inițiat un proces la Tribunalul Alba pentru anularea hotărârii.

„În condiţiile în care indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții nu au fost aprobaţi printr-o Hotărâre legală a Consiliului Local, au fost încălcate prevederile art. 5 alin. 4 din H.G. 907/2016, potrivit căruia <<Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/ desfiinţare a executării lucrărilor>>, precum şi prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 care precizează faptul că <<nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. 2 şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială>>. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții a făcut obiectul şi a unui proiect de hotărâre din data de 25.07.2024, care însă a fost retras întrucât nu era avizat de către comisia de specialitate al consiliului local. Retragerea proiectului nu este consemnată în nici o hotărâre de consiliu local”, mai arată reprezentanții Camerei de Conturi.

De asemenea, în anexele bugetare aferente anilor 2023–2024, investiția apare cu valori diferite, care nu coincid cu suma totală prevăzută în documentația oficială. Instituția Prefectului Județul Alba a atacat în contencios administrativ dispoziția nr. 227/27.09.2024 emisă de fostul primar, prin care s-a dispus plata sumei de 178.997,21 lei către executant; aceasta a fost anulată definitiv prin hotărârea din 31 martie 2025.

Legalitatea aprobării investiției a făcut obiectul unei cercetări penale în 2024, vizând inclusiv H.C.L. nr. 61/2023, în contextul existenței a două forme ale aceleiași hotărâri, care apar ca fiind adoptate, deși niciuna nu a fost supusă aprobării Consiliului Local, conform procesului-verbal al ședinței din 27.04.2023.

Contractul nu a mai putut fi finalizat, fapt confirmat printr-o expertiză tehnică realizată în 2025.

În decembrie 2025, Primăria Stremț a deschis o acțiune civilă la Tribunalul Alba, solicitând daune materiale în valoare de 364.079,86 lei de la fostul primar, secretarul primăriei și un consilier local.

Ce spune fostul primar

Contactat de ziarulunirea.ro, fostul primar al comunei Stremț, Traian Ștefan Popa, susține că a fost vizat de mai multe plângeri, dar toate au fost clasate „La DNA s-a clasat pe motiv că faptele nu se adeveresc, iar ulterior s-a clasat și la Parchet. Urmează termenul de la Tribunalul Alba, în 2 iunie”, subliniază Traian Ștefan Popa.

Fostul edil din Stremț neagă o responsabilitate directă: „Eu n-am semnat acea hotărâre!”. Acesta afirmă și că nu există prejudiciu real.

Potrivit lui Traian Ștefan Popa, aceste demersuri ar fi motivate politic: „Era campanie… e vorba de o lucrătură politică!”. De asemenea, fostul primar din Stremț reclamă nereguli procedurale, spunând că „nu mi s-a comunicat raportul Curții de Conturi” și că va răspunde oficial acuzațiilor.

