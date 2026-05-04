Economia se prăbușește: „Niciodată nu a fost un decalaj atât de mare între România și celelalte țări”
„Economia României se prăbușește. Niciodată nu a fost un decalaj atât de mare între România și celelalte țări”, afirmă economistul Radu Georgescu.
„Astăzi Erste Bank a publicat un raport foarte important despre România: Încrederea romanilor în economie este la cel mai mic nivel din 2010!!! Adică de la ultima criză financiară… Este mai mica chiar și decât în pandemie.
Aceasta încredere s-a prăbușit în ultimele 12 luni. Inflația foarte mare din ultimele 12 luni, creșterile de taxe i-au sărăcit accentuat pe români.
De asemenea, Erste a publicat azi dobânzile în euro plătite de România, azi, 4 mai 2026.
România plătește dobânzi duble fața de următoarea țară: Serbia!!! Serbia este în Junk.
Niciodată nu a fost un decalaj atât de mare între România și celelalte țări.
Concluzii: Economia României se prăbușește. Pentru a înțelege situația extrem de gravă din România cel mai bine ar fi să citiți informații publicate de bănci / instituții externe”, scrie Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online.
