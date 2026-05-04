Aquapark-ul și autobaza din Alba Iulia, la stadiul „studiilor de soluție” pentru alimentarea cu energie electrică
Primăria Alba Iulia a lansat, luni, 4 mai 2026 procedura de achiziție directă a serviciilor de proiectare pentru eleborarea studiilor de soluție pentru alimentarea cu energie electrică pentru două obiective de investiții din zona de dezvoltare economică a municipiului.
Este vorba de noua autobază și Aqapark-ul care se preconizează să fie edificate.
Pentru alimentarea cu energie electrică a ambelor obiective de investiții au fost solicitate avize tehnice de racordare operatorului de distribuție DEER – Sucursala Alba. Operatorul a comunicat autorităților locale că este necesară întocmirea unor studii de soluție. După finalizarea și avizarea studiilor de soluție se vor elibera avizele tehnice de racordare.
Serviciile pentru care Primăria Alba Iulia a lansat procedura de achiziție directă trebuie să includă elaborarea studiilor de soluție, cu culegerea informațiilor și caracteristicilor liniilor electrice aeriene și subterane.
Durata stabilită pentru prestarea serviciilor solicitate este de 2 luni.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 107.263 de lei, cu TVA.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
