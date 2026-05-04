FOTO | Cum și-au asigurat patru elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia admiterea anticipată cu nota 10 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Cum și-au asigurat patru elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia admiterea anticipată cu nota 10 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Un nou succes pentru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Patru elevi, membri ai Smart Tech Team din cadrul liceului amintit, coordonați de prof. Mircea Teodorescu, au demonstrat din nou pasiunea pentru mecatronică și pentru proiecte practice care îmbină mecanica, electronica și programarea.

La competiția „Junior Mechatronics Challenge (JMC)” 2026, cele două echipe ale liceului au urcat pe podium:

*Locul II — proiectul Navibot cu AEBS, realizat de Natanael Pascu și Mihai Rus.

*Locul III — proiectul Motor V8 automatizat, realizat de Mihai Tomuș și Cosmin Cremene.

„Rezultatele lor nu sunt doar o performanță la concurs, ci și o deschidere spre viitor: peste doi ani, acești tineri își vor continua drumul ca viitori studenți (n.a. vor fi admiși cu nota 10, după ce vor fi luat Bacalaureatul, peste 2 ani) la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică (FARMM), în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) — un pas firesc pentru cei care construiesc deja, încă din liceu, soluții tehnice serioase”, au precizat reprezentanții Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia.

„Cele două machete au fost prezentate pe larg pe ziarulunirea.ro, astfel încât comunitatea a putut vedea munca, creativitatea și efortul echipelor noastre.

Felicitări întregii echipe Navibot cu AEBS și echipei Motor V8 automatizat, precum și mulțumiri domnului profesor Mircea Teodorescu pentru coordonare și implicare!”, au mai transmis reprezentanții liceului albaiulian.

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI