Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026

Suntem la începutul lunii mai și așteptăm cu nerăbdare căldura ce ar trebui să îndemne oamenii la mișcare, la ieșiri în familie sau cu prietenii, la călătorii și excursii.

Dacă în anii buni ai turismului local în această perioadă turismul ghidat local era în plină activitate, anul acesta prezența autocarelor cu turiști este redusă. Cea mai mare cetate din România deschide porțile, încep activitățile de reconstituire istorică și auzim în toate părțile cuvinte precum „promovare turistică”, cuvinte ce aduc cetățeanului de rând speranța că poate orașul va fi vizitat. Așteptările și speranțele sunt mari, dar pentru lucrătorii din domeniul turismului local care privesc lucrurile din culise, entuziasmul este moderat, precaut.

Turismul adevărat se bazează pe importul de turiști

Majoritatea celor care au experiență în turism înțeleg faptul ca turismul adevărat se bazează pe importul de turiști (incoming) pentru ca este important sa aducem bani în țara și pe turismul organizat de grup pentru ca este predictibil (rezervari cu minim 6 luni înainte ). În această linie este foarte importantă promovarea valorilor turistice în extern. În lipsa unei predictibilități și cu activitate preponderent sezonieră calitatea serviciilor dependentă de fluctuația personalului devine un factor de risc pentru promovarea viitoare.

Înainte de a intra în subiectul acestui articol se cuvine să fac câteva precizări pentru ca cititorul să înțeleagă viziunea actuală asupra a ceea ce înseamnă ghid de turism local și turism local.

Dacă până acum câțiva ani ghidul local era acea persoană care desfășura activitatea pe un teritoriu limitat, lucru ce a generat numeroase discuții datorită imposibilității de a defini exact aria, în noua viziune ghidul de turism local desfășoară activitatea pe întreg teritoriul național, iar ghidul de turism național poate ieși și însoți turiștii în afara țării. Ar fi multe de discutat pe acest subiect, care a fost ani de zile unul dintre cele mai aprinse din discuțiile ghizilor de turism și la care am avut două propuneri de soluții alternative, dar fără succes (poate într-un viitor articol voi intra în detalii). Cu alte cuvinte, spre deosebire de situația precedentă, acum un ghid de turism local poate prezenta la Alba Iulia, la Brașov, la Constanța sau unde dorește în această țară.

Situația anului 2026 va fi influențată în mod direct de evoluția economiei naționale

În acest articol nu mă voi referi la diferența dintre turist și vizitator și nici la turismul ocazional, care este de regulă prezent în jurul festivalurilor și al concertelor și la care sunt prezenți artiști, dar și localnici, fiind destul de greu de menționat numărul celor veniți din afara razei de 50 km, și mă gândesc în special la turismul organizat, analizat din punct de vedere al turismului ghidat și al turismului predictibil.

Din datele statistice ale anului precedent rezultă că am avut un turism în care ponderea turiștilor străini a fost mică, mare parte din turiștii care au ajuns în Alba Iulia fiind pelerini, copii prin programele școlare sau pensionari. Turiștii străini ajunși au fost în mare parte în tranzit, dar cu o foarte modestă creștere a numărului de nopți de cazare față de anii anteriori. Dintre cetățenii străini, mare parte au fost conectați cu programele universitare sau cu mediul de afaceri.

Situația anului 2026 va fi influențată în mod direct de evoluția economiei naționale (creșterea/scăderea puterii de cumpărare).

Scăderea numărului de turiști, afectată de scăderea puterii de cumpărare, va fi compensată de creșterea în popularitate. Complicarea situației geopolitice în plan internațional va orienta mulți români spre redescoperirea României și vom avea o ușoară creștere la nopți de cazare, dar și a numărului de vizitatori aflați în tranzit spre Munții Apuseni. Publicitatea făcută cu prilejul concursului „Destinația anului” se va face simțită prin creșterea numărului de turiști din sectorul turism de familie și o vom simți în special în preajma festivalurilor și la sfârșit de săptămână, lucru ce va descuraja turismul de agenție autocar prin creșterea prețurilor la cazare pe fondul unor supra-solicitări pe termen scurt la cazare individuală. Această descurajare va fi absorbită de creșterea solicitărilor la cazarea de grup, care vin pe fondul deteriorării situației internaționale datorită conflictelor din țările care au avut tradiție în turism. Dacă situația geopolitică în Europa de Est nu se deteriorează, o parte din acești turiști vor căuta România ca destinație.

Vedem, așadar, că în ciuda situației internaționale complicate, acest an ar putea fi unul bun pentru turismul local din marea cetate de la Alba Iulia și pentru cel din Munții Apuseni, dacă gestionăm corect lucrurile. Nu același lucru putem spune despre turismul ghidat local, care se confruntă cu cele mai mari provocări. Rolul și locul ghidului local privat nu este înțeles pe deplin. Este important ca ghidul local privat să fie susținut de către centrele de informare și promovare turistică, la fel ca și hotelurile, restaurantele sau pensiunile sau alte servicii turistice, și să se încurajeze utilizarea ghidului de turism local privat (a se înțelege al locului, al destinației turistice). Este important să se înțeleagă faptul că este necesară o colaborare între muzee și instituții și ghidul privat (acces și facilități pentru dezvoltare profesională și un card de colaborator care ar putea crește prezența în muzee). Ghidul de turism local privat poate contribui la creșterea numărului de nopți de cazare nu numai în destinația turistică, ci și în împrejurimi și are un rol determinant în promovarea zonelor și a atracțiilor turistice mai puțin cunoscute, el fiind un „mic ambasador cultural”. Acestea sunt micile detalii care fac diferența și care contribuie la recunoașterea unei destinații turistice. Până la viitorul articol vă doresc zile senine și turiști la ușă, dar să nu uitați să zâmbiți, pentru că în industria ospitalității… nu avem probleme!

Dan Chindriș – Ghid de turism

