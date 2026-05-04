Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia

Aleșii locali ai PSD Alba Iulia vor depune o serie de amendamente la proiectul de buget al municipiului Alba Iulia care vizează realizarea unor investiții importante în infrastructura urbană, servicii sociale, educație și patrimoniu local.  

Unul dintre proiectele principale propuse prevede alocarea fondurilor necesare pentru începerea investiției de transformare a vechiului ștrand de la Schit într-o zonă modernă de agrement, cu spații recreative și locuri de joacă pentru copii. Considerăm că fostul ștrand de la Schit, închis în urmă cu 13 ani, trebuie transformat într-un spațiu atractiv pentru albaiulieni. Este momentul ca acesta să redevină un punct de atracție pe harta locurilor de petrecere a timpului liber din municipiu.  

 Aleșii PSD Alba Iulia – viceprimar Adina Toma și consilierii locali Paul Voicu, Florin Tomuța,  Ramona Popa și Bogdan Stânea – propun alocarea următoarelor sume din bugetul local: 

  • 350.000 lei – pentru începerea demersurilor pentru amenajarea unui parc și a unor spații recreative în zona Schit, prin transformarea fostului ștrand într-un spațiu modern de relaxare pentru comunitate (faza SF + DTAC + PT);  
  • 500.000 lei – pentru lucrări necesare la Căminul pentru persoane vârstnice, în vederea creșterii siguranței beneficiarilor și conformării la cerințele actuale;  
  • 20.000 lei – pentru lucrări de reparații la Biserica Parohiei Ortodoxe Lumea Nouă, obiectiv de interes comunitar și patrimoniu local;  
  • 35.000 lei – pentru susținerea și continuarea proiectului SCUT – „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți”, program dedicat educației pentru siguranță și prevenirii comportamentelor de risc în rândul elevilor;  
  • 150.000 lei – pentru elaborarea documentației tehnico-economice privind închiderea parțială a pieței agroalimentare din centrul municipiului Alba Iulia, în vederea continuării procesului de regenerare urbană.  

Ședința Consiliul Local Alba Iulia în care va fi supus votului bugetul municipiului pentru anul 2026 va avea loc marți, 5 mai, se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD Alba.

