Un bărbat din Cugir, care a tâlhărit o vârstnică, va face ani grei de pușcărie: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia

Un bărbat din Cugir a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru tâlhărie calificată printr-o hotărâre pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, luni, 4 mai 2026.

Instanța a constatat că inculpatul era liberat condiționat dintr-o pedeapsă anterioară de 8 ani și 6 luni închisoare. El

mai avea de executat un rest de 617 zile. Acest beneficiu a fost revocat. Pedeapsa finală rezultantă este de aproximativ 7 ani și 8 luni închisoare.

Ce s-a întâmplat

În noaptea de 23 iunie 2019, între orele 01:20 și 03:20, inculpatul (42 ani), împreună cu o minoră (16 ani), au abordat o victimă în vârstă de 85 de ani, aflată sub influența alcoolului și cu probleme de mobilitate, pe o stradă din Cugir.

Sub pretextul că o ajută să ajungă acasă, au însoțit-o până în apartament. Minora a rămas cu victima într-o cameră,

iar inculpatul a căutat și a furat 5.000 de lei și un briceag. După ce victima a realizat furtul și a început să strige inculpatul a revenit, a spart ușa, lovind victima în cap, i-a aplicat o palmă, a luat minora și au fugit.

Ulterior banii au fost împărțiți de cei doi (minora a primit 300 de lei).

Hotărârea de luni, 4 mai 2026 a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

