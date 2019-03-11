IȘJ Alba: Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba Engleză, etapa județeană, proba în scris
Inspectoratul Școlar Județean Alba a anunțat rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba Engleză, etapa județeană, proba scrisă. Urmează proba orală în data de 23 martie pentru elevii de liceu care au obținut peste 95 de puncte la scris. Primul clasat la clasa a 7-a și a 8-a participă la Etapa Națională.
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 CRIHAN GIANINA VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 99.00 99.00
2 BRAȘOVEANU MARIA PATRICIA VII IFTIMIE PAULESCU IULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ 98.50 98.50
3 HAȚEGAN DRAGOȘ VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 98.50 98.50
4 TODORAN DIANA VII CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA 97.00 97.00
5 DENEȘ EDUARD VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 96.50 96.50
6 DUMITRAS KARINA VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 96.00 96.00
7 HERLEA ALEXIA VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 96 96
8 MARCU ANDREI NICHOLAS VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 96.00 96.00
9 MARELE A. C. MIHAI VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 96.00 96.00
10 SPĂTĂCEAN ANA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 95.5 95.5
11 DIACU DIANA VII BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 95.00 95.00
12 MUSCĂ MIRUNA VII ALDEA ROCSANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA ȘONA 95.00 95.00
13 VARMAGA EMANUEL RAUL VII TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 95.00 95.00
14 BUDAI BIANCA ANTONIA VII IOAN CASANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD 94.50 95.00
15 TUINEA ANTONIO VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 93.00 93.00
16 TECȘA ADRIANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 92.50 92.50
17 BLEANȚ ALEXIA MARIA VII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 92.00 92.00
18 MIHOTA ROȘIAN JUANA ISZABELA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 91.00 91.00
19 MORAR VLADIMIR VII MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 91.00 91.00
20 BIRTA C. ANDREI-CRISTIAN VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 90.00 90.00
21 CĂSTRASE E. ANTONIO VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 90.00 90.00
22 DRAICA ELISABETA VII BELAȘCU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 90.00
23 KIȘ ARIANA VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 89.5 89.5
24 POP OANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 89.50 89.50
25 CORDOȘ FILIP VII BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 89.00 89.00
26 NĂCREALĂ VLAD GEORGE VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 89.00 89.00
27 MIRCEA SILVIA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 88 88
28 STOINA ALEXIA VII STOINA RODICA DELIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 88.00 88.00
29 NECȘ ALEXIA MARIA VII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 87.50 87.50
30 STAN IOANA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 87.00 87.00
31 VARGA MIRJAM ALIZ VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 87.00 87.00
32 CLOAMBA DARIUS VII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 86.50 86.50
33 MARIAN EMILIAN VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 86.50 86.50
34 VELIȘCU SORANA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 86.5 86.5
35 NAGY RAREȘ VII GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 86.00 86.00
36 VLAD ANDREI VII PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 86.00 86.00
37 ILEA R. ȘTEFAN-ANTONIU VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 84.00 84.00
38 SANDU CELIA ALUTINA VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 83.50 83.50
39 MĂRGINEAN ANDREI VII PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 83.00 83.00
40 SCHELBERGER ISABELLA VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 82.00 82.00
41 CĂLIN TUDOR NICOLAS VII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 81.50 81.50
42 ALOMAN DENISA MARIA VII TRIF SORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI 81.00 81.00
43 FRĂȚILĂ ANDREEA CRISTINA VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 81.00 81.00
44 FERNANDES RAOUL VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 80 80
45 PORCA DAVID CRISTIAN VII PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 80.00 80.00
46 TODEA DENISA VII BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 80.00 80.00
47 STAN ANDA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 79.50 79.50
48 GAIȚA ȘTEFANIA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 78.00 78.00
49 HAȚEGAN AMINA MĂLINA VII Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț TEIUS 76 76
50 HUDREA BRIANA-ANTONIA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 76.00 76.00
51 SASU ROBERT VII GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 76.00 76.00
52 VINTILĂ MARIA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 76.00 76.00
53 FELEA DAIANA ALEXANDRA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 75.00 75.00
54 MAIER ROBERT GABRIEL VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 75.00 75.00
55 SICOIE EMMA- NICOLETA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 74.50 74.50
56 SZABO ANDREA KRISZTINA VII GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 74.00 74.00
57 ONIŞOR RADU VII MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 72.50 72.50
58 PLEȘA ȘTEFANIA- DENISA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 72.50 72.50
59 PLEȘA EDUARD VII SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 72.00 72.00
60 VĂSUȚ VASILE ADRIAN VII PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 72.00 72.00
61 ISPAS RAFFAELLA VII COHUŢ ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD 71.50 71.50
62 ZOLOTARIOV-VESA ANDREEA VII STURZA ANCA COSTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA PONOREL 70.50 70.50
63 SIMINA DIANA-NICOLETA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 64.00 64.00
64 LOMBREA MIHAIL VII SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 63.00 63.00
65 ADOREAN ANDREEA VII GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 62.50 62.50
66 PANTEA PAULA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 62.50 62.50
67 VAȘARHELEAN REBECA VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 62 62
68 GROZA RARIS VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 60 60
69 PRIPON RAUL-ȘTEFAN VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 59.00 59.00
70 TRIFUȚ ALEXANDRA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 55.00 55.00
71 VODĂ MĂLINA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 45.00 45.00
72 CORCHEȘ OANA VII SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 43.00 43.00
73 COMȘA DARIAN NICOLAE VII Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț TEIUS ABSENT ABSENT
CLASA a VIII-a
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 STROESCU ALEXANDRU VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 97.00 97.00
2 LEVIȚCHI DARIA IOANA VIII OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 95.50 95.50
3 BADEA BIANCA VIII MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 95.00 95.00
4 PLESA DIANA VIII CALISTRU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 94.00 94.00
5 COMAN ANDREI BOGDAN VIII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 93.00 93.00
6 MĂRGINEAN CARLA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 92.50 92.50
7 BĂJAN DARIA VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 92.00 92.00
8 CINDREA ADRIAN VIII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 92.00 92.00
9 FURNEA THOMAS VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 92.00 92.00
10 ONEȚ ANDRA VIII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 92.00 92.00
11 CERBU CODRUȚ VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 90.00
12 MĂRGINEAN ROBERT VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 90.00
13 MĂRGINEAN SANDRA VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 90.00 90.00
14 ONOFREI LUCA DUMITRU VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 90.00 90.00
15 CERNUSCA DAN VIII CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 89.00 89.00
16 ȘANDRU FLAVIUS VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 89.00 89.00
17 RĂULEA DARIA VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 88.50 88.50
18 AVRAM PAUL EDUARD VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 87.00 87.00
19 ȘTEF ANDREEA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 87.00 87.00
20 NEGRESCU ALEXIA SENDY VIII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 85.50 85.50
21 DOMȘA DENISA ELENA VIII Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț TEIUS 85.00 85.00
22 MAIER HORAȚIU GABRIEL VIII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 85.00 85.00
23 MĂRGINEAN DAN VIII STĂNCESCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 85.00 85.00
24 PAL A.I. BIANCA-MIRUNA VIII BIRTA DANA-VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 85.00 85.00
25 FLOREA MIHAI VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 84.00 84.00
26 HEGHEDUȘ G.TUDOR VIII MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 84.00 84.00
27 NEGRUȘA D. RALUCA VIII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 84.00 84.00
28 BĂRBAT MARIA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 83.50 83.50
29 MOISE IULIA VIII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 83.50 83.50
30 NICOARĂ ILINCA VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 83.50 83.50
31 COȘ TUDOR VIII JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 83.00 83.00
32 MORARIU B. ADRIAN VIII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 83.00 83.00
33 SICOE ANIELA VIII ONET ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 83.00 83.00
34 BĂDILĂ TABITA DANIELA VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 82.00 82.00
35 OLARIU CĂTALIN VIII JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 82.00 82.00
36 PLESA RAZVAN GABRIEL VIII TALNAR IOANA DELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS 82.00 82.00
37 BOLCA PETRU VIII TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 81.50 81.50
38 PANTEA VLAD VIII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 81.50 81.50
39 BRICIU BOGDAN VIII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 81.00 81.00
40 AVRAM DENISA VIII Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș TEIUS 79.50 79.50
41 LAȚIU BIANCA CRISTINA VIII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 79.00 79.00
42 CIORGOVEAN JESSICA VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 76.00 76.00
43 HANEȘ RĂZVAN MARIAN VIII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 76.00 76.00
44 MUNTEAN SEBASTIAN ȘTEFAN VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 76.00 76.00
45 GHERMAN RALUCA MARIA VIII CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 75.00 75.00
46 NEGOIȚĂ ALEXANDRA VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 74.00 74.00
47 OLTEAN MIHAI VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 74.00 74.00
48 CULDA ALISA VIII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 72.00 72.00
49 MIRCA BOGDAN VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 71.00 71.00
50 UNGUR I. ANDREEA VIII BIRTA DANA-VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 67.00 67.00
51 BUTA PAUL VIII Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș TEIUS 64.00 64.00
52 BOGASIU DORIANA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 36.00 36.00
53 GLOGOVEȚAN NATALIA VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ ABSENT ABSENT
54 MAIER DANIEL VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ ABSENT ABSENT
55 SIMU DARIUS VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ ABSENT ABSENT
CLASA a IX-a sec. A
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 ŢĂRAN CĂLIN ROBERT IX- sec A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 95.00 95.00
2 VOINA ANDREEA IX- sec A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 95.00
3 ARION V.C. RADU IX- sec A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 91.00 95.00
4 FERNANDES DARIA IX- sec A HAŢEGAN ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 90.00 90.00
5 MUNTEAN IUNIA TEREZA IX- sec A BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 90.00 90.00
6 TUNSOIU C.A. VLAD ANDREI IX- sec A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 90.00 90.00
7 LUCA TUDOR VASILE IX- sec A MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 89.00 89.00
8 TURC ANA IX- sec A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 88.50 88.50
9 DOCOLIN I.A. MIRUNA MARIA IX- sec A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 87.50 87.50
10 MORAR ŞTEFANIA MARIA IX- sec A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 87.50 87.50
11 NEWELL MEGAN-CRISTINA IX- sec A GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 87.00 87.00
12 CLAMBA MARIA ALEXANDRA IX- sec A TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 86.00 86.00
13 GHENESCU SORIN VASILE IX- sec A OBREJA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 83.00 83.00
14 RUSU C. BIANCA MARIA IX- sec A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 83.00 83.00
15 BĂDĂU Y.S. MAYISA GEORGIA IX- sec A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 82.50 82.50
16 COSTEA ANDRADA MARIA IX- sec A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 82.50 82.50
17 MUREŞAN A.I. DIANA MARIANA IX- sec A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 82.50 82.50
18 ORIAN IZABELA IX- sec A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 81.50 81.50
19 BOTA ROXANA IX- sec A SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 80.00 80.00
20 TUDORAȘCU R.S. DARIA ANA IX- sec A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 80.00 80.00
21 IONAŞ LAURA MARIA IX- sec A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 79.00 79.00
22 DAN NORINA IX- sec A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 78.00 78.00
23 MAXIM M.V. THEA ELENA MARIA IX- sec A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 77.00 77.00
24 MITROFAN MARIA – THEODORA IX- sec A SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 76.00 76.00
25 CORLACIU SERGIU IX- sec A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 74.00 74.00
26 TECŞA V. GIULIA IX- sec A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 73.00 73.00
27 DRAGHIȚĂ IULIA IX- sec A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 72.00 72.00
28 CHIRA I.M. CEZARA VICTORIA IX- sec A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 70.00 70.00
29 MANCAS VLAD IX- sec A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 70.00 70.00
30 AVRAM CĂLIN ADRIAN IX- sec A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 48.00 48.00
31 PAȘCA PAUL IX- sec A SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI ABSENT ABSENT
32 RESIGA SORANA IX- sec A SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI ABSENT ABSENT
33 SICOE CIPRIAN-DAN IX- sec A GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD ABSENT ABSENT
34 STAIC CĂTĂLIN IX- sec A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ ABSENT ABSENT
CLASA a IX-a sec.B
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 BLAJ I.R. HORAŢIU IX -sec.B GLIGOR LILIANA /MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 95.00 95.00
2 ANCA GABRIEL MARK IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 88.00 88.00
3 SAVA ROXANA DANIELA IX -sec.B BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 88.00 88.00
4 POJAR LIDIA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 87.00 87.00
5 BOZDOG I. ANA ROXANA IX -sec.B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 87.00 87.00
6 BOTA PAULA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86.00
7 MARINA A. MARIA EMILIANA IX -sec.B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 92.00 85.50
8 MAN ANDRADA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 85.00 85.00
9 BRÂSTAN ALEXANDRA MARIA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 84.00 84.00
10 NEDEFF ELISA IX -sec.B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 84.00 84.00
11 DOCEA ALMA DIANA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 84.00 84.00
12 ISPAS IULIA IX -sec.B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 81.00 81.00
13 SÎRBU M. BIANCA MARIA IX -sec.B GLIGOR LILIANA /MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 79.00 79.00
14 HANDREA ALEXANDRA MARIA IX -sec.B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 75.00 75.00
15 BIŞU-PREDAN M.M. ANDRADA IOANA IX -sec.B GLIGOR LILIANA /MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 73.00 73.00
16 FILOTE ALINA IX -sec.B SĂLĂGEAN MIHEȚIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 72.00 72.00
17 CHICIDEA RAMONA MARIA IX -sec.B SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 64.00 64.00
CLASA a X-a sec. A
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 PRICOP C.C. LAURENȚIU-CONSTANTIN X – sec.A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 98.00 98.00
2 BANCIU GEORGE X – sec.A SEICEAN DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 95.00
3 DEHELEAN ALEXANDRU X – sec.A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 95.00
4 MIHEȚ VLAD X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 95.00 95.00
5 TUFANESCU C. ANTONIA EMA X – sec.A VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 93.00 95.00
6 BOTA VIVIANA X – sec.A DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 90.00 95.00
7 SZABO OVIDIU X – sec.A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 93.00 93.00
8 BRĂTESCU ALEXANDRU X – sec.A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 92.00 92.00
9 GHERMAN ANDREEA GEANINA X – sec.A LUPSA IOANA ANCA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 92.00 92.00
10 BĂNESCU SEBASTIAN X – sec.A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 88.00 88.00
11 DOROIMAN RAUL X – sec.A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 85.00 85.00
12 DUCA C. LAVINIA X – sec.A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 85.00 85.00
13 LUP ANDREI X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 82.50 82.50
14 PINTILEI NATAȘA-MARIA X – sec.A HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 81.00 81.00
15 BRICIU LUIZA X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 80.00 80.00
16 FURDUI FLORINA-MIHAELA X – sec.A HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 80.00 80.00
17 FĂRCAȘIU MARIA RUXANDRA X – sec.A CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 77.00 77.00
18 DUȘA ALEXANDRA X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 76.00 76.00
19 MUNTEA GEORGIANA X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 73.00 73.00
20 MIHEȚ ȘTEFAN X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 72.00 72.00
21 DURBACĂ N. SORIN X – sec.A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA ABSENT ABSENT
CLASA a X-a Sec. B
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 VOINA D. MARIA X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 97.00 97.00
2 KISS I. OCTAVIA X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 95.00 95.00
3 LITAN D.A. CRISTINA X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 91.00 95.00
4 RANCA FLORINA DENISA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 93.00 93.00
5 FUFEZAN MIHAI CRISTIAN X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 90.50 90.50
6 VLAD T.D. RAREŞ DANIEL X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 90.00 90.00
7 BORDEA I.A. RĂZVAN CLAUDIU X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 87.50 87.50
8 DANCEA CARLA MARIA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 85.00 85.00
9 BĂDILĂ V. ŞTEFANIA X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 84.50 84.50
10 DEAC CRISTIAN X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 84.00 84.00
11 GROZA A. RALUCA MARIA X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 84.00 84.00
12 COMȘA N.M. IULIANA MARIA X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 82.50 82.50
13 IURA LUCIA MARIA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 82.00 82.00
14 PETRUȚA CRISTIANA X- Sec. – B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 82.00 82.00
15 FLEȘER OANA ANTONIA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 81.00 81.00
16 SIMU LAURA X- Sec. – B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 80.00 80.00
17 HĂTIŞI I.M. BOGDAN ANDREI X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 76.00 76.00
18 ONICE O. OVIDIU X- Sec. – B VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 76.00 76.00
19 BREZEȘTIAN TUDOR X- Sec. – B BOLD SANDA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 75.50 75.50
20 IACOB E. ILINCA MARIA X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 74.00 74.00
21 LIMBEAN PAULA X- Sec. – B DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 74.00 74.00
22 HĂRDĂLĂU ANDREI X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 73.50 73.50
23 POTINTEU ALINA X- Sec. – B SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 69.00 69.00
24 PALADE MAGDALENA X- Sec. – B BOLD SANDA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 65.00 65.00
25 ȘTEFĂNUȚ MIHAELA X- Sec. – B SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 56.00 56.00
26 VÎȚ ANCA X- Sec. – B BOLD SANDA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 56.00 56.00
27 VASIU MĂDĂLINA X- Sec. – B SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 50.00 50.00
28 LAZEA BIANCA X- Sec. – B SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 27.00 27.00
CLASA a XI -a Sec. A
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 TEODORESCU TANIA XI Sec. – A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 97.00 97.00
2 SPĂTĂCEAN TUDOR XI Sec. – A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 95.00
3 TÎRZIU DARIA TEODORA XI Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 89.00 89.00
4 TAT BIANCA IULIA XI Sec. – A DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 88.00 88.00
5 MIHĂILĂ ALEXIA XI Sec. – A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86.00
6 MUNTEAN LARISA ANDRADA XI Sec. – A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86.00
7 MARC DANIEL IOAN XI Sec. – A BOLD SANDA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 85.00 85.00
8 SANDU MIHAI ANDRU XI Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 82.50 82.50
9 SÎRBU ANDRA XI Sec. – A Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș TEIUS 64.00 64.00
10 ALBU ALEX-ȘTEFAN XI Sec. – A OPROIU MARIA-MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD ABSENT ABSENT
CLASA a XI-a Sec. B
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 MARC C. RAREŞ EUGEN a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 97.00 97.00
2 IUONAȘ LUCIAN a XI-a Sec. – B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 90.00 90.00
3 CATELINA ANDREEA a XI-a Sec. – B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 87.00 87.00
4 VESA FULEA AMALIA a XI-a Sec. – B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 80.00 80.00
5 GOMBOŞ C. ANDREI a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 78.00 78.00
6 CIORANU ROXANA a XI-a Sec. – B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ ABSENT ABSENT
7 PACA ADELAIDA a XI-a Sec. – B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ ABSENT ABSENT
CLASA a XII-a Sec. A
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 LAZĂR ALEXANDRU-VIOREL XII Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 95 95
2 PETECUȚĂ LAZĂR M. TEODORA MARIA XII Sec. – A ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 86 86
3 PLEȘA SIMONA MARIA XII Sec. – A DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 83 83
4 GOGA M.M. MARIUS-GABRIEL XII Sec. – A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 60 60
5 VESA A. OCTAVIAN-ADRIAN XII Sec. – A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 54 54
6 PALCO DANIEL XII Sec. – A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD ABSENT ABSENT
7 VOLONCIU DIANA XII Sec. – A ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA ABSENT ABSENT
CLASA a XII-a sec. B
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ INAINTE DE CONTESTATII PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII
1 CRIȘAN ALESSANDRA XII -Sec. B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 95 95
2 HRIHOR I. OANA-MARIA XII Sec. – B VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 71 71
3 CARAMAN M. C. MARIA XII Sec. – B VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 68 68