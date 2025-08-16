Într-un joc test, CSM Deva – Hidro Mecanica Șugag 2-1 (2-1) | Nou-promovata, ultima repetiție înaintea Supercupei AJF

Într-un joc test, CSM Deva a învins Hidro Mecanica Șugag, scro 2-1 (2-1)

Nou-promovata în eșalonul terț a susținut ultimul test de verificare, vinerea viitoare urmând să dispute Supercupa AJF Alba, cu CS Ocnaa Mureș, la Galda de Jos

Formația de pe Valea Sebeșului a deschis scorul prin Greapcă, iar gazdele au întors scorul până la pauză

