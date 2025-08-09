Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia 4-5 (3-1), într-o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de scor și hat-trick Stănilă
Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia 4-5 (3-1), într-o confruntare de verificare spectaculoasă, cu răsturnări de scor și hat-trick Stănilă
Partidă amicală spectaculoasă, cu răsturnări de situații pe „Pielarul’, între conjudețenele Hidro Mecanica Șugag și CSU Alba Iulia, „vizitatorii” impunându-se cu 5-4, după ce au fost conduși cu 2-0 și 3-1.
Citește și: Hidro Mecanica Șugag, prima victorie a verii, 4-3 cu Inter Sibiu, într-un amical spectaculos
O derulare palpitantă a ostilităților, de la 3-1 scorul devenind 3-5, remarcându-se Stănilă (CSU Alba Iulia), cu un hat-trick, în actul secund producându-se numeroase modificări în cele două distribuții. Au marcat, pentru formația de pe Valea Sebeșului, C. Cîmpean, Greapcă, E. Codrea și D. Pop (penalty), iar pentru universitari au punctat Morariu (autogol), Cîșlariu („U” Cluj) și Stănilă (hat-trick). Sâmbătă este amicalul CSM Deva – Hidro Mecanica Șugag, iar universitarii vor juca peste două săptămâni cu Industria Galda. O nouă dispută cu multe goluri pentru echipa condusă de Ionuț Neag, care în precedentul amical a învins Inter Sibiu cu 4-3.
Hidro Mecanica: Șerban – Vingărzan (Voința Stremț), F. Budin, E. Codrea, Dobrescu (Unirea DMO), B. Găldean, Stelea (Voința Sibiu), Morariu (Inter Sibiu), C. Câmpean (Sănătatea Cluj), Greapcă, A. Crețu; au mai intrat Dreghici (Performanța Ighiu), Pîrv (SCM Zalău), Buran (Sticla Turda), N. Popescu (Viitorul Sântimbru), Cărăbineanu (Inter Stars Sibiu), P. Pop (Olimpia Gherla), Hulpușiu (Voința Sibiu), D. Pop (Sticla Turda), Vecerdea (ACS Păltiniș Rășinari), Hăprianu (Metalurgistul Cugir), Baksi (Performanța Ighiu), plus câțiva jucători în probe. Antrenor Ionuț Neag.
CSU: Pauletti – R. Păcurar, Veresmortean, E. Vlad, Șerban (CIL Blaj), Sălăjan, Grosu, Cîșlariu (jucător Under, de la Universitatea Cluj), Hadzhymuradov (ucrainean, Viitorul Cluj), Pandor, A. Mihai; au mai intrat Șerban, A. Lăcătuș, Cîrja, Bălan, Trifu, Tamaș, Dumitrescu, Stănilă, Cr. Radu (Corvinul Hunedoara, în probe), Velțan, Nistor (nu au evoluat Crîng, Blagu, V. Domșa, Itu, Fleacă). Antrenor Nicolae Ghișa.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău 2-0 (2-0), într-o întâlnire de verificare | „Alb-negrii”, repetiție pentru Cupa României, cu CSC Șelimbăr
Într-un test de verificare, CSM Unirea Alba Iulia a învins SCM Zalău 2-0 (2-0), pentru „alb-negrii” fiind o repetiție pentru confruntarea din Cupa României cu CSC Șelimbăr CSM Unirea Alba Iulia a învins SCM Zalău, adversarul deja tradițional din jocurile amicale, pe „Cetate”, în prima partidă de verificare a verii disputată pe teren propriu. „Alb-negrii” […]
În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale
În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea fotbalistică debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba La Liga 4 vor fi 11 participante în ediția 2025/2026, iar în Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon) sunt două serii a câte 10 echipe Citește și: FOTO: […]
S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august
S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august, care vor deschide sezonul în competiția „KO” din Alba În viitoarea stagiune, la nivelul județului Alba, va exista un nou format pentru Cupa României, cu două competiții diferite, una fiind dedicată echipelor din Liga […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii au „teză” la strâns semnături: Sunt necesare pentru un demers legislativ care să blocheze măsuri din primul pachet fiscal
Profesorii au „teză” la strâns semnături: Demers legislativ de blocare a unor măsuri guvernamentale Sindicatele din învăţământ strâng semnături pentru...
Radu Georgescu: „Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar… fără concedieri și creșteri de taxe”
Economistul Radu Georgescu: „Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar… fără concedieri și...
Știrea Zilei
Campioni la risipă alimentară: Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi
Românii, campioni la risipă alimentară: Mii de tone alimente irosite zilnic Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare...
VIDEO | Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu
Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute...
Curier Județean
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit sâmbătă,...
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Opinii Comentarii
„Zâmbetul lui Iliescu” – Povestea ultimei versiuni de Dacia 1310, înainte de retragerea de pe piață: Designul farurilor și a grilei, subiect de glume cu gândul la expresia facială a fostului președinte
„Zâmbetul lui Iliescu” – Povestea ultimei versiuni de Dacia 1310, înainte de retragerea de pe piață: Designul farurilor și a...
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...