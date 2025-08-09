Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia 4-5 (3-1), într-o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de scor și hat-trick Stănilă

Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia 4-5 (3-1), într-o confruntare de verificare spectaculoasă, cu răsturnări de scor și hat-trick Stănilă

Partidă amicală spectaculoasă, cu răsturnări de situații pe „Pielarul’, între conjudețenele Hidro Mecanica Șugag și CSU Alba Iulia, „vizitatorii” impunându-se cu 5-4, după ce au fost conduși cu 2-0 și 3-1.

O derulare palpitantă a ostilităților, de la 3-1 scorul devenind 3-5, remarcându-se Stănilă (CSU Alba Iulia), cu un hat-trick, în actul secund producându-se numeroase modificări în cele două distribuții. Au marcat, pentru formația de pe Valea Sebeșului, C. Cîmpean, Greapcă, E. Codrea și D. Pop (penalty), iar pentru universitari au punctat Morariu (autogol), Cîșlariu („U” Cluj) și Stănilă (hat-trick). Sâmbătă este amicalul CSM Deva – Hidro Mecanica Șugag, iar universitarii vor juca peste două săptămâni cu Industria Galda. O nouă dispută cu multe goluri pentru echipa condusă de Ionuț Neag, care în precedentul amical a învins Inter Sibiu cu 4-3.

Hidro Mecanica: Șerban – Vingărzan (Voința Stremț), F. Budin, E. Codrea, Dobrescu (Unirea DMO), B. Găldean, Stelea (Voința Sibiu), Morariu (Inter Sibiu), C. Câmpean (Sănătatea Cluj), Greapcă, A. Crețu; au mai intrat Dreghici (Performanța Ighiu), Pîrv (SCM Zalău), Buran (Sticla Turda), N. Popescu (Viitorul Sântimbru), Cărăbineanu (Inter Stars Sibiu), P. Pop (Olimpia Gherla), Hulpușiu (Voința Sibiu), D. Pop (Sticla Turda), Vecerdea (ACS Păltiniș Rășinari), Hăprianu (Metalurgistul Cugir), Baksi (Performanța Ighiu), plus câțiva jucători în probe. Antrenor Ionuț Neag.

CSU: Pauletti – R. Păcurar, Veresmortean, E. Vlad, Șerban (CIL Blaj), Sălăjan, Grosu, Cîșlariu (jucător Under, de la Universitatea Cluj), Hadzhymuradov (ucrainean, Viitorul Cluj), Pandor, A. Mihai; au mai intrat Șerban, A. Lăcătuș, Cîrja, Bălan, Trifu, Tamaș, Dumitrescu, Stănilă, Cr. Radu (Corvinul Hunedoara, în probe), Velțan, Nistor (nu au evoluat Crîng, Blagu, V. Domșa, Itu, Fleacă). Antrenor Nicolae Ghișa.

