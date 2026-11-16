Incendiu la o anexă gospodărească din Vidra: Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale
Incendiu la o anexă gospodărească din Vidra: Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din satul Vidra, pompierii din Câmpeni intervenind pentru stingerea flăcărilor. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați.
„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sat Vidra.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 0.57.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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