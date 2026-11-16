A furat cupru dintr-o hală din Zlatna, dar a scăpat de închisoare: Judecătoria Alba Iulia a amânat aplicarea pedepsei
A furat cupru dintr-o hală din Zlatna, dar a scăpat de închisoare: Judecătoria Alba Iulia a amânat aplicarea pedepsei
Un bărbat care a sustras opt bucăți de platbandă din cupru și patru bucăți de cablu din incinta unei hale aparținând unei societăți comerciale din Zlatna a fost condamnat la un an de închisoare pentru furt calificat. Judecătoria Alba Iulia a decis însă amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de doi ani și obligându-l să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.
Potrivit sentinței penale pronunțate la 13 noiembrie 2026, fapta s-a petrecut în seara zilei de 7 martie 2024, în jurul orei 21:00, când inculpatul a pătruns prin efracție în hala unei societăți comerciale din Zlatna, de unde a sustras mai multe materiale din cupru.
Este vorba despre opt bucăți de platbandă din cupru, cu lungimi cuprinse între 80 și 120 de centimetri, precum și patru bucăți de cablu izolat din cupru, cu lungimi între unu și patru metri. Valoarea prejudiciului a fost estimată la 882 de euro.
Știa cum să intre în hală
Un detaliu reținut de instanță este faptul că bărbatul lucrase anterior pentru societatea păgubită și cunoștea modul în care putea fi acționat din exterior sistemul de închidere al halei.
Astfel, acesta a forțat sistemul de acces și a pătruns în interior, de unde a luat materialele din cupru. O parte dintre bunuri, respectiv cablurile, au fost sustrase din exteriorul halei.
După ce a adunat materialele, inculpatul le-a pus într-un sac alb, intenționând să le valorifice la un centru de colectare a fierului vechi din Zlatna.
Planul nu a mai ajuns însă la final. În aceeași seară, în timp ce patrulau pe o stradă din oraș, polițiștii l-au identificat pe bărbat și au găsit asupra sa bunurile sustrase.
A recunoscut fapta și a beneficiat de procedura simplificată
În fața instanței, inculpatul a recunoscut acuzațiile și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată, pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
Judecătorii au reținut că acesta a cooperat cu organele judiciare și a susținut că regretă cele întâmplate.
De asemenea, instanța a avut în vedere că bărbatul avea 32 de ani, studii medii și desfășurase anterior activități profesionale ca muncitor necalificat și marcator de piese.
Deși în cazierul judiciar figura o condamnare mai veche pentru o infracțiune de furt, aceasta nu atrăgea, potrivit instanței, decăderi sau alte consecințe penale actuale.
Judecătorii au apreciat că gravitatea concretă a faptei este redusă și că o condamnare la închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere ar fi excesivă în raport cu circumstanțele cauzei.
Un an de închisoare, dar fără executare imediată
Pentru furt calificat, instanța a stabilit o pedeapsă de un an de închisoare, după aplicarea reducerii limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii învinuirii.
În temeiul prevederilor art. 83 din Codul penal, judecătorii au decis însă amânarea aplicării pedepsei pentru un termen de supraveghere de doi ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Pe parcursul acestei perioade, bărbatul va trebui:
*să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele stabilite;
*să primească vizitele consilierului de probațiune;
*să anunțe schimbarea locuinței și deplasările mai lungi de cinci zile;
*să comunice schimbarea locului de muncă;
*să furnizeze informații și documente privind mijloacele sale de existență.
În plus, va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Zlatna, fie în cadrul unei alte primării indicate în hotărâre.
Instanța l-a avertizat că amânarea aplicării pedepsei poate fi revocată dacă nu respectă cu rea-credință obligațiile impuse sau dacă săvârșește o nouă infracțiune în perioada de supraveghere. În asemenea situații, pedeapsa de un an de închisoare poate ajunge să fie executată.
Societatea a cerut despăgubiri, dar nu a demonstrat valoarea prejudiciului
Deși inițial societatea comercială a comunicat că nu se constituie parte civilă, întrucât prejudiciul fusese recuperat, ulterior a solicitat despăgubiri în valoare de 882 de euro.
Reprezentanții firmei au susținut că materialele recuperate fuseseră secționate și deveniseră inutilizabile pentru scopul lor inițial.
Instanța a respins însă acțiunea civilă, nu pentru că ar fi exclus existența unei pagube, ci pentru că societatea nu a depus documente justificative care să demonstreze concret valoarea prejudiciului și cuantumul despăgubirilor solicitate.
Judecătorii au subliniat că simpla existență a unei pagube nu este suficientă, partea civilă având obligația de a-și dovedi pretențiile.
Are de achitat 600 de lei cheltuieli judiciare
Pe lângă obligațiile stabilite în cadrul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să plătească 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul avocatului desemnat din oficiu, în cuantum de 1.138 de lei, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.
Sentința penală pronunțată de Judecătoria Alba Iulia la 13 noiembrie 2026 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
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