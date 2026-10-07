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În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru

Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în România, iar benzina standard s-a scumpit din nou în majoritatea marilor orașe. Miercuri, 7 octombrie, în unele benzinării din București, litrul de benzină standard a ajuns la 10,11 lei, față de 10,05 lei în zilele precedente, conform Antena 3 CNN.

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Cea mai ieftină benzină din ţară este comercializată la o staţie din localitatea Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, cu preţul de 9,87 lei/litru. Motorina standard costă, în general, 10,91 lei pe litru, notează Peco Online.

În județul vecin, la Cluj-Napoca, se mai poate găsi bennzină sub pragul de 10 lei pe litru. Anumite staţii o vând cu 9,93 lei/litru. Cea mai ieftină motorină standard din România se poate găsi tot la Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, unde costă 10,75 lei/litru.

Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,7 lei.

Prețurile motorinei ar putea rămâne la valori foarte ridicate şi pe parcursul anului 2027. Restricţiilor din rafinării li se adaugă presiunea guvernelor de a recupera consumul, iar companiile își reconstituie stocurile epuizate.

„Trebuie să păstrăm prețurile produselor suficient de ridicate”, a declarat luni Nikhil Bhandari, co-director al departamentului de cercetare a resurselor naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs.

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