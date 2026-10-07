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Adolescenții de 16 ani ar putea cere singuri consiliere psihologică, fără a avea nevoie de acordul părinților. CES: ,,Părinții pot fi uneori sursa suferinței psihice”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Adolescenții de 16 ani ar putea cere singuri consiliere psihologică, fără a avea nevoie de acordul părinților. CES: ,,Părinții pot fi uneori sursa suferinței psihice”

Consiliere psihologică a adolescenților la şcoală s-ar putea face fără acordul părinţilor, este noul proiect de lege susţinut de Consiliul Economic şi Social. Elevii care au împlinit vârsta de 16 ani ar putea cere singuri sprijin de specialitate.

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Este vorba despre un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat care prevede că adolescenții de 16 ani ar putea cere singuri consiliere psihologică fără acordul părinților. Măsura ar putea fi aplicată atât în școli, cât și pentru servicii precum evaluare psihologică, psihoterapie și consiliere.

Inițiatorii consideră că aceste servicii sunt necesare pentru adolescenții de 16 ani, deoarece, uneori, părinții pot fi o barieră pentru ei. Situația este și mai complicată în mediul rural, acolo unde serviciile de sănătate mentală sunt limitate, iar uneori, teama sau rușinea de a apela la psiholog îi face pe părinți să nu-și dea acordul.

Consiliul Economic și Social susține această idee și atrage atenția că părinții pot fi sursa suferinței psihice. Există, desigur, și excepții. Dacă specialiștii constată un risc de autovătămare, abuz sau alte situații, bine, părinții dar și autoritățile trebuie să fie înștiințați.

Consiliul Economic și Social cere și eliminarea evaluării obligatorii cognitive, tocmai pentru a nu deveni o nouă barieră pentru tinerii care au nevoie de ajutor specializat.

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