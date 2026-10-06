Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia a scos la selecție de oferte concesionarea serviciilor de organizare a celor două mari evenimente sezoniere din Piața Cetății Alba Carolina: Târgul de Crăciun și Târgul de Paște. Contractul are o durată de patru ani, fără posibilitate de prelungire, și se încheie la 5 mai 2030. Valoarea totală estimată este de 4.246.814 lei, fără TVA, iar procedura se desfășoară conform Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii.
Data limită pentru primirea ofertelor este 26 octombrie 2026.
Opt ediții, patru ani
Concesionarul va organiza opt ediții. Târgul de Crăciun începe în 2026 pe 20 noiembrie și durează până pe 10 ianuarie 2027, adică 51 de zile. Edițiile următoare sunt programate în 2027 (51 de zile), 2028 (58 de zile) și 2029 (57 de zile). Târgul de Paște are patru ediții, între 2027 și 2030, cu durate între 23 și 32 de zile. Cea mai scurtă (23 de zile) este programată în 2027 și 2030, iar cea mai lungă (32 de zile) în 2028.
Municipalitatea invocă necesitatea externalizării organizării, creșterea atractivității turistice a Cetății, încurajarea investițiilor private și economisirea cheltuielilor publice. Riscul operațional trece asupra concesionarului, care îl asumă în schimbul dreptului de a exploata evenimentele. În plus, Primăria urmărește un program cultural-artistic echilibrat, adresat atât localnicilor, cât și turiștilor, și un aport financiar la bugetul local prin redevență.
Redevența: minimum un leu pe metru pătrat pe zi
Redevența minimă este de 1 leu/mp/zi, stabilită prin derogare de la hotărârea privind taxele locale. Ea se aplică suprafeței concesionate, calculată prin aplicarea Procentului de Ocupare a Terenului (POT) la suprafața totală pusă la dispoziție. POT maxim este de 70% atât pentru Crăciun, cât și pentru Paște, iar zona patinoarului nu intră în calcul și are POT de 100%. O ofertă financiară sub pragul minim duce la descalificare automată. Redevența se indexează anual cu indicele prețurilor de consum. Pentru Târgul de Crăciun se plătește până pe 10 decembrie, iar pentru cel de Paște până pe 20 aprilie, în fiecare an.
Ce trebuie să ofere concesionarul
În caietul de sarcini se cere un concept integrat, cu fir narativ și vizual, identitate vizuală proprie și elemente decorative tematice. Bradul de Crăciun și iluminatul festiv rămân în grija municipalității. Cerințele minime sunt:
*minimum 40 de căsuțe iluminate și decorate pentru târgul de iarnă și 20 pentru cel de primăvară, cu produse alimentare și activități de timp liber pentru copii și familii;
*o scenă de cel puțin 8 x 6 metri, cu lumini și sunet, și concerte sau evenimente cultural-artistice cel puțin în serile de vineri, sâmbătă și duminică;
*animație stradală, cu cel puțin un personaj pe zi de vineri până duminică;
*atracții precum carusel și instalații de distracție, cu respectarea standardelor europene;
*un patinoar de minimum 250 mp, propus în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, cu până la patru căsuțe anexe. Amenajarea trebuie să protejeze integral monumentul istoric și să readucă spațiul la starea inițială.
Pe durata evenimentelor, concesionarul răspunde de utilități, pază, salubrizare și colectare selectivă, de apărarea împotriva incendiilor și de obținerea tuturor avizelor. El trebuie să încheie și o poliță de asigurare de minimum 200.000 de lei. Accesul publicului rămâne liber și nediscriminatoriu. Pentru patinoar, atracții sau ateliere pot fi percepute taxe, dar numai cele prevăzute în oferta aprobată de concedent.
Pentru Târgul de Paște, caietul de sarcini cere decoruri tematice (ouă decorative de mari dimensiuni, iepurași, aranjamente florale, porți decorative, puncte foto, iluminat ornamental) și un program pentru copii și familii, cu ateliere de încondeiere, spectacole, parade și jocuri.
Promovare strict reglementată
Concesionarul trebuie să asigure cel puțin trei reportaje sau știri pe ediție la două televiziuni naționale, 50 de spoturi radio pe ediție la un radio regional și unul local și bannere și articole în presa online. Mai sunt necesare un site dedicat în română și engleză și o comunicare pe rețelele sociale cu peste 100.000 de vizualizări și peste 10.000 de interacțiuni pe ediție. Toate materialele respectă Manualul de Brand al municipiului și sunt avizate în prealabil de Primărie. Primăria primește materialele în format editabil și le poate folosi fără limitări.
La Crăciun, indicatorii de performanță includ 70.000 de participanți, iar la Paște 10.000. Dacă gradul de îndeplinire scade sub 90%, municipalitatea poate aplica penalități sau poate rezilia contractul, cu excepția situațiilor care nu țin de concesionar. Pentru o îndeplinire între 90% și 95%, penalitatea este de 5% din redevența anuală ofertată.
Cine poate participa
Pot depune oferte persoane juridice române sau străine, individual sau în asociere, dar un operator poate figura într-o singură ofertă. Condițiile includ:
*un cod CAEN corespunzător și lipsa datoriilor la bugetele de stat și local;
*o cifră de afaceri medie de cel puțin 390.000 de lei în ultimii trei ani;
*experiență în organizarea a cel puțin unui târg, festival sau alt eveniment public în ultimii trei ani.
Participarea presupune și o garanție de 10.000 de lei, valabilă până pe 23 decembrie 2026, perioadă în care oferta rămâne obligatorie.
Cum se alege câștigătorul
Contractul se atribuie ofertei cu cel mai mare punctaj total, din maximum 100 de puncte. Șaizeci de puncte vin din calitatea conceptului integrat (narațiune, identitate vizuală, plan de amplasament, porți, căsuțe, scenă, animație, sustenabilitate și fezabilitate). Patruzeci de puncte vin din redevența ofertată, calculată proporțional cu cea mai mare ofertă. Simpla asumare a cerințelor minime nu aduce punctaj la capitolul concept.
Contestațiile pot fi depuse în 7 zile, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau la instanță.
foto: Ediția 2026 a Târgului de Crăciun de la Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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