Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași și la Festivalul Internațional de Teatru de Animație Euromarionete de la Arad
Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași și la Festivalul Internațional de Teatru de Animație Euromarionete de la Arad
Teatrul de Păpuși Prichindel pornește din nou, la drum, în urma invitațiilor venite din partea teatrelor din țară.
Primul popas îl vom face la Iași, unde am acceptat Invitația Teatrului Luceafărul de a participa la cea de-a XIX-a ediția a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, o ediție plasată sub genericul Societatea spectacolului.
Astfel, vom fi prezenți pe scena Teatrului Luceafărul din Iași în data de 8 octombrie 2026, pentru a susține două reprezentații cu spectacolul Elefănțelul curios, regia Laura Boboc, de la ora 10:00, respectiv ora 17:30. Suntem convinși că Elefănțelul nostru, așa curios cum este, va cuceri publicul ieșean.
ELEFĂNȚELUL CURIOS
Adaptare după Rudyard Kipling
Regia și scenariul: Laura Boboc
Scenografia: Ana Catrințașu
Muzica: Adam Boboc
Distribuția: Laura Boboc, Adam Boboc
Următorul popas, următoarea scenă pe care vom urca va fi la Arad, respectiv pe scena Marionete. Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad și Trupa Marionete ne-au invitat să participăm la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Animație EUROMARIONETE. Aici vom susține spectacolul Capra cu trei iezi, regie colectivă, în data de 14 octombrie 2026, de la ora 10:00. Un spectacol extrem de îndrăgit, vesel, care binedispune pe oricine.
De asemenea, păpușile din spectacolul Povestea lui Muck cel Mic, scenografie Natalia Gocheva (Bulgaria), vor fi parte din expoziția Galaxia Euromarionete, expoziție care se dorește a fi un omagiu adus marilor scenografi ai teatrului de animație.
CAPRA CU TREI IEZI
Dramatizarea: Cristian Pepino, după Ion Creangă
Regia colectivă: Teodora Popa, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Viorica Boda
Scenografie: Marian Sandu
Muzica: Levente Szöcs
Distribuția: Teodora Popa, Irina Melnic, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Mădălin Costea, Iulian Costea și Tudor Cristian Popa
Regia tehnică: Elena Madaras
Lumini: Ovidiu Tămășan, Călin Popa
Sunet: Florin Andrea
Sculptura / pictura: Marian Sandu, Oriana Pelladi
Mașiniști: Florin Badiu, Gheorghe Hațegan
Manager: Ioana Bogățan
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