Iarna facturilor grele. Românii, avertizați să se pregătească pentru electricitate foarte scumpă în 2027

România intră în sezonul rece cu un avertisment care pune presiune pe autorități, industrie și consumatori. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Declarația a fost făcută marți, 6 octombrie 2026, la un eveniment de specialitate și a fost relatată de mai multe publicații.

Două reactoare indisponibile și un semnal de alarmă pentru piață

Unul dintre principalele motive de îngrijorare este situația celor două reactoare nucleare de la Cernavodă. Potrivit lui Bușoi, Unitățile 1 și 2 sunt în continuare oprite, iar pentru moment nu există o perspectivă clară de repornire. Secretarul de stat a avertizat că, atât timp cât această situație se prelungește, crește riscul ca prețurile la electricitate să fie influențate în lunile următoare.

Mai mult, oficialul a spus că prognoza pentru următoarele zece zile era „foarte îngrijorătoare”, ceea ce poate prelungi presiunile asupra sistemului energetic.

Problema României nu este însă izolată. Prețurile ridicate ale gazelor pe piețele europene se adaugă vulnerabilităților interne, iar gazul are un rol important în producția de electricitate atunci când alte surse nu pot acoperi necesarul.

„Trebuie să ne pregătim”

Mesajul transmis de la Ministerul Energiei este fără echivoc în privința riscului: România trebuie să se pregătească pentru o perioadă prelungită de prețuri ridicate, nu doar pentru câteva zile dificile.

Bușoi a declarat că această problemă a fost discutată inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor Energiei desfășurată la Dublin, unde a reprezentat România. Potrivit acestuia, una dintre concluziile discuțiilor europene a fost tocmai necesitatea pregătirii pentru o iarnă și o primăvară 2027 caracterizate de prețuri mari la electricitate.

Oficialul a ținut însă să sublinieze și un element pozitiv: sistemul energetic românesc s-a dovedit mai rezilient decât se anticipa. Avertismentul privind prețurile nu echivalează, așadar, cu o prognoză de colaps al sistemului, ci cu o atenționare asupra presiunilor care se pot transmite în piață.

Ținta: prețuri mai stabile pentru industrie

O preocupare majoră a autorităților este impactul asupra marilor consumatori. Industria energo-intensivă și marii furnizori sunt printre cei mai expuși atunci când electricitatea se scumpește și devine dificil de anticipat.

Potrivit lui Bușoi, discuția din Ministerul Energiei este legată de găsirea unor mecanisme prin care să fie obținute prețuri mai stabile pentru marii consumatori industriali, companiile energo-intensive și marii furnizori.

Pentru consumatorii casnici, efectul final va depinde de evoluția efectivă a piețelor, de producția internă, de importuri și de mecanismele de sprijin sau de protecție aplicabile în perioada respectivă. Avertismentul oficial nu reprezintă, în sine, o estimare a unei anumite valori a facturii.

Peste 10 miliarde de euro, deja angajate prin Fondul pentru Modernizare

În paralel cu avertismentele pentru sezonul rece, Ministerul Energiei invocă investițiile menite să reducă vulnerabilitățile structurale ale sistemului.

Bușoi a afirmat că, prin PNRR, sistemul energetic a absorbit peste 800 de milioane de euro, bani care au contribuit la proiecte de producție din surse regenerabile, stocare în baterii, centrale de termoficare și producție de hidrogen.

În ceea ce privește Fondul pentru Modernizare, din aproximativ 12 miliarde de euro, circa 10 miliarde de euro sunt deja angajate în diverse proiecte, potrivit oficialului.

Problema este că investițiile energetice au nevoie de timp pentru a se transforma în capacități efective de producție. Ele pot consolida sistemul pe termen mediu și lung, dar nu rezolvă automat deficitul de capacitate sau presiunea prețurilor dintr-o iarnă în care mai multe surse importante sunt indisponibile.

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