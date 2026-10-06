Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor

Primăria Municipiului Sebeș a scos la licitație execuția lucrărilor pentru amenajarea unei păduri urbane lângă Parcul Arini, pe malul râului Sebeș. Valoarea estimată a contractului este de 1.066.990 de lei, iar ofertele pot fi depuse până pe 9 noiembrie 2026.

Un teren neamenajat, într-o zonă cu potențial

Proiectul, intitulat „Amenajare pădure urbană în Municipiul Sebeș”, vizează un teren din domeniul public al municipiului, identificat prin CF nr. 100530, cu o suprafață totală de 17.015 mp. Zona efectiv studiată și reamenajată este de 10.260,67 mp. Terenul se învecinează la nord cu Parcul Arini, la est cu un apeduct și strada Trandafirilor, iar la sud și vest cu râul Sebeș.

În prezent, spațiul este o zonă verde neamenajată, dominată de vegetație spontană, de tip ruderal, formată în principal din arbuști și semiarbuști. Nu există alei, iluminat public, mobilier urban sau semnalizare, iar intrarea dinspre strada Trandafirilor nu este marcată în niciun fel. Terenul este folosit informal pentru plimbări, dar documentația descrie zona ca fiind percepută mai degrabă ca spațiu abandonat decât ca parc.

Autoritatea contractantă invocă și un deficit de spațiu verde. Documentul menționează recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de 26 mp/locuitor și precizează că suprafața accesibilă populației se situează sub acest nivel. Investiția se înscrie în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Sebeșului 2021–2030 și este aliniată Programului Regional Centru 2021–2027.

Ce se va construi

Lucrările prevăd o intervenție de „naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. Principalele elemente sunt:

*Plantări de arbori: 63 de arbori foioși, cu circumferința trunchiului de 30–60 cm, din specii adaptate zonei. Se va menține o pondere de peste 50% de arbori din specia Arini, specifică parcului.

*Grădini de plante perene și graminee: 2.355,83 mp, cu întreținere minimă și rol ecologic, în special pentru speciile polenizatoare.

*Alei pietonale: 177,68 m lungime și 2 m lățime, însumând 345,84 mp (3,37% din suprafața studiată). Vor fi din materiale permeabile, cu strat de uzură din nisip de concasaj și o structură de fundație din piatră spartă și balast.

*Mobilier urban: două bănci din lemn de câte 6 m, a căror structură metalică servește și drept rastel pentru biciclete, patru coșuri de gunoi și zece panouri metalice informative pentru copacii plantați.

*Reamenajarea cursului de apă secat: documentația prevede decolmatarea și reamenajarea cursului de apă existent în parc, în prezent secat și colmatat. Se vor elimina și parcările existente.

Alte măsuri includ defrișarea controlată a vegetației în zona aleilor noi, crearea unui nucleu central de socializare, umbrit de un arbore emblematic, și zone plantate de tranziție între pădure și infrastructura tehnică existentă.

Termene și condiții

Durata de execuție este de cinci luni de la ordinul de începere. Garanția minimă a lucrărilor este de cinci ani de la recepția la terminarea lucrărilor.

Antreprenorul trebuie să depună în 30 de zile de la începerea lucrărilor planurile de calitate și de securitate și sănătate în muncă, precum și planul de management al mediului. Trebuie să încheie și un contract cu un operator de reciclare a deșeurilor, în logica economiei circulare. Documentația impune măsuri de protecție a mediului în șantier (reducerea zgomotului și a prafului, colectarea selectivă a deșeurilor, aplicarea principiului „A nu prejudicia în mod semnificativ”, DNSH) și o asigurare „toate riscurile” pentru lucrări.

Ofertanții trebuie să nominalizeze un manager de contract ca expert-cheie și să prezinte o echipă de execuție care include șef de șantier, inginer de cantități, responsabil cu managementul calității, responsabili tehnici cu execuția, coordonator SSM, topograf și arhitect/inginer peisagist. Lista echipamentelor de referință include excavator, încărcător frontal, buldoexcavator și mini-dumper.

foto: arhivă

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