O mare companie din România își reduce producția și oferă până la 210.000 de lei celor care pleacă
O mare companie din România își reduce producția și oferă până la 210.000 de lei celor care pleacă
Comenzile în scădere pun presiune pe cea mai importantă uzină auto din România. Dacia oprește producția pe 9 și 12 octombrie 2026, iar compania deschide al treilea program de plecări voluntare. Până la 210.000 de lei net sunt oferite salariaților cu peste 16 ani vechime. În paralel, uzina nu mai are în plan producția unor noi modele Dacia, iar volumul fabricat în primele opt luni a scăzut cu peste 14%.
Oprirea producției în cele două zile înseamnă, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar și TVR, aproape 3.000 de automobile care nu vor mai ieși de pe liniile de producție, cu o valoare estimată la circa 60 de milioane de euro. Nu este însă vorba despre o închidere completă a platformei: vor continua activitățile tehnice, logistice și operațiunile necesare pentru menținerea şi reluarea fluxurilor de producție.
Producția a coborât cu peste 14%
Datele centralizate de ACAROM și analizate de Ziarul Financiar arată că, după primele opt luni ale anului, Dacia a produs 159.203 automobile la Mioveni, cu 14,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. În același interval, producția Ford Otosan de la Craiova a scăzut cu 6,6%.
Scăderea nu este uniformă pe tot parcursul anului. Uzina de la Mioveni a avut șase luni consecutive de declin, cu reduceri cuprinse între 11% și 31%, înainte ca lunile iulie și august să aducă o revenire de aproximativ 5% față de aceeași perioadă din 2025. Chiar și așa, pe ansamblul primelor opt luni, minusul rămâne de 14,2%.
Mai mult, în vara lui 2026, uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 53.486 de automobile, față de 52.907 la Mioveni. Este al doilea an consecutiv în care fabrica de la Craiova depășește Mioveniul în lunile de vară.
De la 1.160 la circa 1.060 de mașini pe zi
Reducerea comenzilor se vede și în ritmul zilnic al uzinei. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Viorel Ungureanu, a declarat pentru HotNews că producția a coborât de la aproximativ 1.160 de mașini pe zi în iulie la circa 1.060 în prezent.
În condițiile unui efectiv de peste 10.000 de angajați pe platformă, ajustarea volumelor pune presiune directă asupra necesarului de personal.
Pentru angajații care nu vor fi programați la lucru pe 9 și 12 octombrie, compania a precizat că se vor aplica drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.
Al treilea program de plecări voluntare
În paralel cu oprirea producției, Automobile Dacia a demarat, pe 5 octombrie 2026, un nou program de încetare a contractelor individuale de muncă prin acordul părților.
Potrivit informațiilor publicate despre program, compensațiile sunt stabilite în funcție de vechime:
*până la 2 ani – 45.000 de lei net;
*între 2 și 4 ani – 85.000 de lei net;
*între 4 și 8 ani – 125.000 de lei net;
*între 8 și 12 ani – 150.000 de lei net;
*între 12 și 16 ani – 180.000 de lei net;
*peste 16 ani – 210.000 de lei net.
Pentru anumite situații speciale, precum accidente de muncă soldate cu invaliditate sau boli profesionale confirmate, compensația poate ajunge la 240.000 de lei. Programul este prezentat de companie drept unul strict voluntar. Sindicaliștii estimează că în jur de 150-160 de angajați ar putea opta pentru plecare în această rundă.
Cererile pot fi depuse până la 20 octombrie 2026, iar încetarea contractelor este prevăzută pentru începutul lunii noiembrie, potrivit informațiilor publicate despre program.
Mioveni nu primește noile Dacii
Presiunea asupra uzinei vine și într-un moment strategic dificil pentru Mioveni. Grupul Renault a decis ca noul Striker să fie produs în Turcia, în timp ce noua generație Dacia Spring va fi asamblată în Slovenia, la Novo Mesto, nu în România. Informațiile publicate în septembrie arată că uzina de la Mioveni nu are, în prezent, un nou model Dacia confirmat pentru producție.
Este o schimbare importantă pentru uzina românească: chiar dacă centrul de inginerie Renault din România continuă să participe la dezvoltarea unor modele, producția efectivă a unor proiecte noi este distribuită către alte uzine ale grupului.
O uzină performantă, dar cu costuri tot mai greu de ignorat
Problema nu este doar volumul de comenzi. Analizele economice recente indică şi presiuni asupra costurilor de producţie. Potrivit unei analize ZF bazate pe raportările companiei, Automobile Dacia a avut în 2025 cheltuieli de exploatare de aproximativ 29,15 miliarde de lei, echivalentul a circa 98.000 de lei pentru fiecare vehicul produs la Mioveni. Costul a fost cu 11,5% mai mare decât în anul precedent.
În același timp, costurile cu componentele au reprezentat cea mai mare parte a cheltuielilor, iar prețurile energiei au redevenit o problemă pentru industria mare consumatoare de electricitate. ZF notează că energia industrială de la Mioveni este mai scumpă decât în unele dintre țările europene cu care uzina concurează pentru producție.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea Codului rutier
Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea Codului rutier Șoferii din România care ocupă locurile destinate încărcării vehiculelor electrice ar putea fi amendați, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament. Inițiativa propune completarea Codului rutier cu o interdicție explicită privind staționarea […]
Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT
Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT Procurorii DIICOT au anunțat, miercuri, 7 octombrie, că au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura vine după ce anchetatorii au pus sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale, […]
Adolescenții de 16 ani ar putea cere singuri consiliere psihologică, fără a avea nevoie de acordul părinților. CES: ,,Părinții pot fi uneori sursa suferinței psihice”
Adolescenții de 16 ani ar putea cere singuri consiliere psihologică, fără a avea nevoie de acordul părinților. CES: ,,Părinții pot fi uneori sursa suferinței psihice” Consiliere psihologică a adolescenților la şcoală s-ar putea face fără acordul părinţilor, este noul proiect de lege susţinut de Consiliul Economic şi Social. Elevii care au împlinit vârsta de 16 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea Codului rutier
Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea...
Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT
Sechestru pe mai multe conturi ale lui Călin Georgescu. Anunțul făcut astăzi de DIICOT Procurorii DIICOT au anunțat, miercuri, 7...
Știrea Zilei
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost...
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani:...
Curier Județean
Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași și la Festivalul Internațional de Teatru de Animație Euromarionete de la Arad
Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr...
Foto | Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă
Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă Seceta prelungită din ultimii...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...