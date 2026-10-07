O mare companie din România își reduce producția și oferă până la 210.000 de lei celor care pleacă

Comenzile în scădere pun presiune pe cea mai importantă uzină auto din România. Dacia oprește producția pe 9 și 12 octombrie 2026, iar compania deschide al treilea program de plecări voluntare. Până la 210.000 de lei net sunt oferite salariaților cu peste 16 ani vechime. În paralel, uzina nu mai are în plan producția unor noi modele Dacia, iar volumul fabricat în primele opt luni a scăzut cu peste 14%.

Oprirea producției în cele două zile înseamnă, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar și TVR, aproape 3.000 de automobile care nu vor mai ieși de pe liniile de producție, cu o valoare estimată la circa 60 de milioane de euro. Nu este însă vorba despre o închidere completă a platformei: vor continua activitățile tehnice, logistice și operațiunile necesare pentru menținerea şi reluarea fluxurilor de producție.

Producția a coborât cu peste 14%

Datele centralizate de ACAROM și analizate de Ziarul Financiar arată că, după primele opt luni ale anului, Dacia a produs 159.203 automobile la Mioveni, cu 14,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. În același interval, producția Ford Otosan de la Craiova a scăzut cu 6,6%.

Scăderea nu este uniformă pe tot parcursul anului. Uzina de la Mioveni a avut șase luni consecutive de declin, cu reduceri cuprinse între 11% și 31%, înainte ca lunile iulie și august să aducă o revenire de aproximativ 5% față de aceeași perioadă din 2025. Chiar și așa, pe ansamblul primelor opt luni, minusul rămâne de 14,2%.

Mai mult, în vara lui 2026, uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 53.486 de automobile, față de 52.907 la Mioveni. Este al doilea an consecutiv în care fabrica de la Craiova depășește Mioveniul în lunile de vară.

De la 1.160 la circa 1.060 de mașini pe zi

Reducerea comenzilor se vede și în ritmul zilnic al uzinei. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Viorel Ungureanu, a declarat pentru HotNews că producția a coborât de la aproximativ 1.160 de mașini pe zi în iulie la circa 1.060 în prezent.

În condițiile unui efectiv de peste 10.000 de angajați pe platformă, ajustarea volumelor pune presiune directă asupra necesarului de personal.

Pentru angajații care nu vor fi programați la lucru pe 9 și 12 octombrie, compania a precizat că se vor aplica drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Al treilea program de plecări voluntare

În paralel cu oprirea producției, Automobile Dacia a demarat, pe 5 octombrie 2026, un nou program de încetare a contractelor individuale de muncă prin acordul părților.

Potrivit informațiilor publicate despre program, compensațiile sunt stabilite în funcție de vechime:

*până la 2 ani – 45.000 de lei net;

*între 2 și 4 ani – 85.000 de lei net;

*între 4 și 8 ani – 125.000 de lei net;

*între 8 și 12 ani – 150.000 de lei net;

*între 12 și 16 ani – 180.000 de lei net;

*peste 16 ani – 210.000 de lei net.

Pentru anumite situații speciale, precum accidente de muncă soldate cu invaliditate sau boli profesionale confirmate, compensația poate ajunge la 240.000 de lei. Programul este prezentat de companie drept unul strict voluntar. Sindicaliștii estimează că în jur de 150-160 de angajați ar putea opta pentru plecare în această rundă.

Cererile pot fi depuse până la 20 octombrie 2026, iar încetarea contractelor este prevăzută pentru începutul lunii noiembrie, potrivit informațiilor publicate despre program.

Mioveni nu primește noile Dacii

Presiunea asupra uzinei vine și într-un moment strategic dificil pentru Mioveni. Grupul Renault a decis ca noul Striker să fie produs în Turcia, în timp ce noua generație Dacia Spring va fi asamblată în Slovenia, la Novo Mesto, nu în România. Informațiile publicate în septembrie arată că uzina de la Mioveni nu are, în prezent, un nou model Dacia confirmat pentru producție.

Este o schimbare importantă pentru uzina românească: chiar dacă centrul de inginerie Renault din România continuă să participe la dezvoltarea unor modele, producția efectivă a unor proiecte noi este distribuită către alte uzine ale grupului.

O uzină performantă, dar cu costuri tot mai greu de ignorat

Problema nu este doar volumul de comenzi. Analizele economice recente indică şi presiuni asupra costurilor de producţie. Potrivit unei analize ZF bazate pe raportările companiei, Automobile Dacia a avut în 2025 cheltuieli de exploatare de aproximativ 29,15 miliarde de lei, echivalentul a circa 98.000 de lei pentru fiecare vehicul produs la Mioveni. Costul a fost cu 11,5% mai mare decât în anul precedent.

În același timp, costurile cu componentele au reprezentat cea mai mare parte a cheltuielilor, iar prețurile energiei au redevenit o problemă pentru industria mare consumatoare de electricitate. ZF notează că energia industrială de la Mioveni este mai scumpă decât în unele dintre țările europene cu care uzina concurează pentru producție.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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