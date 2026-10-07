Foto | Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă
Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă
Seceta prelungită din ultimii ani și, implicit, consumurile mari de apă reduc rezervele de apă potabilă în mai multe zone de operare ale SC APA CTTA SA Alba. În scopul prevenirii acestor situații, operatorul a căutat soluții de îmbunătățire a sistemului de distribuție, acolo unde acesta permite, prin proiectarea și implementarea unor proiecte din surse proprii, respectiv Fondul IID (întreținere, înlocuire și dezvoltare), precum și din alte surse.
Comuna Valea Lungă se număra printre cele câteva unități administrativ-teritoriale din județul Alba în care, în perioadele secetoase de vară, apa potabilă a fost furnizată după un program temporar, pentru refacerea nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare.
Pentru a remedia această situație, SC APA CTTA SA Alba a derulat proiectul intitulat „Îmbunătățirea alimentării cu apă în comuna Valea Lungă”, în valoare totală de 1.278.000 de lei, finanțat integral din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare al companiei.
Sistemul de distribuție pentru comunele Valea Lungă și Cenade dispunea de un rezervor de înmagazinare care devenise insuficient pentru asigurarea continuității furnizării apei potabile. Astfel, în incinta gospodăriei de apă din Valea Lungă a fost montat un nou rezervor metalic suprateran, cu o capacitate de 1.000 mc.
Vechiul rezervor a fost golit, spălat și închis, urmând să fie utilizat în cazul în care va fi necesară suplimentarea necesarului de apă potabilă.
Pe lângă faptul că noul rezervor are o capacitate de acumulare de 40 de ori mai mare decât vechiul bazin de apă, noua investiție va asigura distribuirea apei potabile către beneficiari cu un consum mai redus de energie, crescând astfel eficiența sistemului de alimentare cu apă potabilă.
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