Video | Spitalul Municipal Blaj introduce în premieră chirurgia artroscopică: Investiție din fonduri proprii pentru intervenții minim invazive la genunchi

Spitalul Municipal Blaj introduce în premieră chirurgia artroscopică: Investiție din fonduri proprii pentru intervenții minim invazive la genunchi

Spitalul Municipal Blaj a anunțat, luni, 16 noiembrie 2026, o premieră medicală importantă pentru unitatea sanitară: achiziționarea unui turn artroscopic în valoare de 500.000 de lei, finanțat integral din fondurile proprii ale spitalului. Noua dotare vine în sprijinul pacienților din regiune, care vor putea beneficia de intervenții chirurgicale minim invazive direct pe plan local.

„În activitatea mea medicală în cadrul spitalului, un obiectiv important este identificarea și tratarea afecțiunilor aparatului locomotor prin metode moderne adaptate fiecărui pacient. Astăzi vă vorbesc despre una dintre cele mai utilizate metode de tratament al afecțiunilor genunchiului, și anume artroscopia.

Lucrăm ca în cadrul unității noastre medicale să avem acces la chirurgia artroscopică, o metodă modernă și minim invazivă de tratament, la articulația genunchiului și nu numai. Artroscopul este un instrument medical special prevăzut cu o cameră și un sistem optic, care ne permite să vizualizăm interiorul unei articulații fără a face o incizie prea mare pentru aceasta. Practic, pe incizii mici de câțiva milimetri, noi intrăm în articulația genunchiului cu o cameră video și cu un instrumentar specific pentru artroscopie.

Imaginea ulterioară ne este proiectată pe monitor, unde noi putem vedea în detaliu structurile articulare precum ligamente, menisc sau cartilajul. Dacă identificăm de exemplu o ruptură de menisc, în funcție de localizarea și tipul acesteia, noi putem să practicăm o sutură de menisc, sau dacă fragmentul rupt este detașat sau instabil, putem să-l extragem afară.

În funcție de tipul intervenției efectuate, pacientul poate beneficia de o mobilizare precoce, adică la câteva zile poate călca pe picior. Dar există și situații în care avem restricții, de exemplu, după sutura de menisc, pacientul nu poate călca o anumită perioadă pe picior sau nu poate flecta genunchiul până la vindecarea completă a acestuia”, a explicat dr. Alexandru Lucian Tiutiu, medic ortoped în cadrul unității medicale.

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