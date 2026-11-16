Curier Județean

Profesorul Gheorghe Cărpinișan, fost director al Școlii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, s-a stins din viață

Bogdan Ilea

Publicat

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Gheorghe Cărpinișan, fost director al Școlii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, s-a stins din viață

Gheorghe Cărpinișan, fost fost director al Școlii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, s-a stins din viață pe data de 14 noiembrie 2026.

Fostul director al Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia a fost unul dintre cei mai longevivi directori de unități de învățământ din județul Alba, având o carieră didactică impresionantă, desfășurată pe parcursul mai multor decenii.

Familia lui Gheorghe Cărpinișan a publicat următorul mesaj pe o rețea de socializare:

Mesajul familiei:

,,Dragii mei, cu adâncă durere în suflet, vă anunț că tata, prof. CĂRPINIȘAN GHEORGHE, a plecat în ceruri, să danseze cu îngerii.

Fulgerator si trist…04.06.1950 – 14.11.2026

Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela CORONA, Alba Iulia, miercuri, 18 nov 2026. 

Priveghiul va avea loc în zilele de 18.11.2026 (miercuri) – ora 18:00 si 19.11.2026 (joi) – ora 18.00.

Slujba de înmormântare  se va oficia în data de 20.11.2026, ora 13:00, la Capela CORONA, urmând ca trupul neînsuflețit să fie condus pe ultimul drum, la Cimitirul Cânepi, din orașul Cugir.

Drum lin în lumină, tată drag! Vei rămâne veșnic în inima noastră!”, se arată în mesjaul publicat de familia lui Gheorghe Cărpinișan pe o rețea de socializare.

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