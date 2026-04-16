În Liga 3, conjudețenele – jocuri interne: CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, oponenți dificili în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia luptă pentru supraviețuire

Runda a treia din play-off-ul și play-out-ul eșalonului terț propune jocuri interne pentru conjudețenele care activează în Liga 3, asta după o etapă în care reprezentantele Albei au venit cu mâna goală din deplasare. Metalurgistul Cugir (play-off), CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia (play-out) evoluează vineri, iar CSM Unirea Alba Iulia are meci sâmbătă, ora 17.00, pe „Cetate”.

Citește și: FOTO: SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (1-0) | „Alb-negrii”, pas fals și primul eșec sub comanda lui Militaru!

*Metalurgistul Cugir (locul 6, 10 puncte) – Sănătatea Cluj (locul 2, 14 puncte), vineri, Arena „CSO”.

Amfitrionii vin după un eșec la limită (1-2 la Tășnad) care a pus punct unei serii de 4 partide imbatabile. „Virușii verzi”, pregătiți de rutinatul tehnician Vasile Miruță reprezintă surpriza sezonului în Seria 8 prin calificarea în „careul de ași” și au șanse pentru o promovare istorică în Liga 2. „Roș-albaștrii” nu contează pe Mâlnă și Liubashov, accidentați. Întâlnire sentimentală între Lucian Itu, antrenorul gazdelor, și portarul ex-unirist „Pufi” Bălgrădean, foști coechipieri la Minerul Lupeni (sezonul 2006/2007).

*CIL Blaj (locul 4, 29 de puncte) – Unirea DMO (locul 7, 14 puncte), vineri, Stadionul „CIL Veza”.

Blăjenii întâlnesc „lanterna roșie”, cu 4 înfrângeri succesive și un singur punct luat în cele 7 dispute din

2026. La vizitatori sunt Nai (CIL Blaj), Agbomoniyi (Metalurgistul Cugir) și E. Codrea (Hidro Mecanica Șugag). Gazdele au strâns 3 întâlniri fără succes (o remiză, fără a înscrie), iar în jocurile directe s-au impus în două rânduri (2-0, în runda inaugurală a anului, 6 martie; respectiv 2-1 la Hațeg). Tot efectivul este apt, inclusiv Taifas.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 6, 26 de puncte) – Timișul Șag (locul 5, 27 de puncte), vineri, „Pielarul”.

Examen dificil pentru universitari, cu vecina din ierarhie și contracandidata la menținerea pe a treia scenă, bănățenii legând două succese.

„Alb-albaștrii” vin după două săptămâni de pauză și nu au probleme de efectiv (Tamaș și Pandor, recuperați). O confruntare importantă, pentru evitarea antepenultimei poziții (care poate aduce retrogradarea). În sezonul regular, victorii ale oaspeților, 3-2 pentru CSU (etapa de debut) și 1-0 pentru Timișul (în 7 noiembrie).

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 13 puncte) – Unirea Tășnad (locul 3, 13 puncte), sâmbătă, „Cetate”.

Pretendenta la promovarea în Liga 2 a pierdut la Zaău primul meci din 2026 sub comanda lui Dragoș Militaru și a coborât pe locul 4 în clasament. „Alb-negrii” sunt sub presiune, la 6 „lungimi” de Poli Timișoara, și nu-și permit sub nicio formă să pășească greșit, asta măcar pentru a-și securiza poziția secundă, în luptă cu Sănătatea Cluj, Unirea Tășnad (tocmai adversarul de sâmbătă) și SCM Zalău, 4 formații întinse pe două puncte. Sătmărenii au maximum de puncte în play-off și traversează o perioadă remarcabilă: 5 confruntări la rând fără eșec și un singur insucces în ultimele 14 dispute (0-2 acasă cu Sănătatea Cluj, primul meci din acest an)!

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a Diviziei A1, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, la Blaj | Tricouri pentru cei care achiziționează bilete

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a Diviziei A1, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, la Blaj | Tricouri pentru cei care achiziționează bilete la ambele dispute Biletele pentru cele două meciuri au fost puse în vânzare începând de astăzi, la ora 14.00. Deținătorii de abonamente și cei care își vor achiziționa […]

FOTO: Volei Alba Blaj, calificare în finala Diviziei A1, după 3-0 cu Corona Brașov | Duel în ultimul act, cu rivala CSO Voluntari, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

Campioana Volei Alba Blaj, calificare în finala Diviziei A1, după 3-0 cu Corona Brașov | Duel în ultimul act, cu rivala CSO Voluntari, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, în „Alba Blaj" Arena Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Diviziei A1, după 3-0 acasă cu Corona Brașov, în al treilea meci al semifinalei […]

Ovidiu Maier, simbolul Ardealului, pe „Cetate”! „Motanul” dă lovitura de începere la partida CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, sâmbătă, 18 aprilie

Ovidiu Maier, revine pe „Cetate"! „Motanul" dă lovitura de începere la partida CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, sâmbătă, 18 aprilie Ocnamureșeanul Ovidiu Maier, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Unirii Alba Iulia, revine pe „Cetate", sâmbătă, 18 aprilie, la ora 17.00, pentru a da lovitura de începere a partidei dintre CSM […]

