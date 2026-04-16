În Liga 3, conjudețenele – jocuri interne: CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, oponenți dificili în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia luptă pentru supraviețuire
Runda a treia din play-off-ul și play-out-ul eșalonului terț propune jocuri interne pentru conjudețenele care activează în Liga 3, asta după o etapă în care reprezentantele Albei au venit cu mâna goală din deplasare. Metalurgistul Cugir (play-off), CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia (play-out) evoluează vineri, iar CSM Unirea Alba Iulia are meci sâmbătă, ora 17.00, pe „Cetate”.
*Metalurgistul Cugir (locul 6, 10 puncte) – Sănătatea Cluj (locul 2, 14 puncte), vineri, Arena „CSO”.
Amfitrionii vin după un eșec la limită (1-2 la Tășnad) care a pus punct unei serii de 4 partide imbatabile. „Virușii verzi”, pregătiți de rutinatul tehnician Vasile Miruță reprezintă surpriza sezonului în Seria 8 prin calificarea în „careul de ași” și au șanse pentru o promovare istorică în Liga 2. „Roș-albaștrii” nu contează pe Mâlnă și Liubashov, accidentați. Întâlnire sentimentală între Lucian Itu, antrenorul gazdelor, și portarul ex-unirist „Pufi” Bălgrădean, foști coechipieri la Minerul Lupeni (sezonul 2006/2007).
*CIL Blaj (locul 4, 29 de puncte) – Unirea DMO (locul 7, 14 puncte), vineri, Stadionul „CIL Veza”.
Blăjenii întâlnesc „lanterna roșie”, cu 4 înfrângeri succesive și un singur punct luat în cele 7 dispute din
2026. La vizitatori sunt Nai (CIL Blaj), Agbomoniyi (Metalurgistul Cugir) și E. Codrea (Hidro Mecanica Șugag). Gazdele au strâns 3 întâlniri fără succes (o remiză, fără a înscrie), iar în jocurile directe s-au impus în două rânduri (2-0, în runda inaugurală a anului, 6 martie; respectiv 2-1 la Hațeg). Tot efectivul este apt, inclusiv Taifas.
*CS Universitar Alba Iulia (locul 6, 26 de puncte) – Timișul Șag (locul 5, 27 de puncte), vineri, „Pielarul”.
Examen dificil pentru universitari, cu vecina din ierarhie și contracandidata la menținerea pe a treia scenă, bănățenii legând două succese.
„Alb-albaștrii” vin după două săptămâni de pauză și nu au probleme de efectiv (Tamaș și Pandor, recuperați). O confruntare importantă, pentru evitarea antepenultimei poziții (care poate aduce retrogradarea). În sezonul regular, victorii ale oaspeților, 3-2 pentru CSU (etapa de debut) și 1-0 pentru Timișul (în 7 noiembrie).
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 13 puncte) – Unirea Tășnad (locul 3, 13 puncte), sâmbătă, „Cetate”.
Pretendenta la promovarea în Liga 2 a pierdut la Zaău primul meci din 2026 sub comanda lui Dragoș Militaru și a coborât pe locul 4 în clasament. „Alb-negrii” sunt sub presiune, la 6 „lungimi” de Poli Timișoara, și nu-și permit sub nicio formă să pășească greșit, asta măcar pentru a-și securiza poziția secundă, în luptă cu Sănătatea Cluj, Unirea Tășnad (tocmai adversarul de sâmbătă) și SCM Zalău, 4 formații întinse pe două puncte. Sătmărenii au maximum de puncte în play-off și traversează o perioadă remarcabilă: 5 confruntări la rând fără eșec și un singur insucces în ultimele 14 dispute (0-2 acasă cu Sănătatea Cluj, primul meci din acest an)!
