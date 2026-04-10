SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (1-0), în play-off | „Alb-negrii”, pas fals și primul eșec sub comanda lui Militaru!

În Vinerea Mare, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu SCM Zalău, scor 0-1 (0-1), meci contând pentru play-off-ul Ligii 3. Pas fals pentru formația din Cetatea Marii Uniri, care pierde teren în lupta pentru promovarea în Liga 2, iar zălăuanii reintră în calcule!

Primul eșec al „alb-negrilor” în 2026, sub comanda lui Dragoș Militaru, antrenor ce se mândrea cu 6 jocuri invincibile.

Galeria albaiuliană a părăsit tribuna în minutul 85, cu tot cu bannerele din dotare

CSM Unirea Alba Iulia a coborât pe locul 4 al ierarhiei, cu Poli Timișoara distanțându-se la 6 lungimi după ce a învins la Baia Mare, 2-1, într-un meci cu cântec, toate golurile din penalty, ultimul, pentru vizitatori în minutul 90+4 (ambele fiind extrem de ușor acordate). Uniriștii au fost depășiți de Sănătatea Cluj și Unirea Tășnad (golaveraj mai bun), iar la un punct în spate este SCM Zalău!

O prestație în ansamblu modestă a vizitatorilor, uniriștii nereușind să ia puncte în această confruntare de „totul sau nimic”, mai ales pentru sălăjeni, și-au jucat ultima carte de a mai conta în calculele luptei pentru promovare, o adevărară finală pentru formația portarului albaiulian Dinu Moldovan. Zălăuanii (4 egaluri consecutive și 5 partide fără a câștiga) au punctat primii: Sg. Pop (16), căpitanul gazdelor, deschide scorul cu o reluare cu capul. Asta după un start de partidă cu ocazii Blănaru, Giurgiu, respectiv Llullaku. La 1-0, Ștefan a avut o intervenție salutară la Brîncoveanu (25), iar în actul secund tot gazdele au avut marile oportunități prin Llullaku și F. Istrate.

Mai mult, în cele 6 minute suplimentare, portarul Ștefan a fost iertat de o eliminare pentru un fault în postura de ultim apărător.

*Primul eșec extern!

Uniriștii au suferit primul eșec sub comanda lui Militaru, înfrângere care este prima pe terenuri străine în stagiunea curentă! Din 25 octombrie 2015, 1-2 pe „Cetate” cu Poli Timișoara, nu a mai pierdut formația albaiuliană, adunând mai bine de 5 luni, 13 partide (11 victorii și două remize) și 167 de zile de imbatibilitate!

Arbitri N. Kemenes, D. Lar, Ș. Buie (toți Baia Mare), rezervă V. Fătu (Bistrița) Observatori C. Por (Satu Mare), T. Biriș (Deva)

Foto: Lucian DANCIU

