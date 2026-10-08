În Liga 3, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, derby „de Alba” la Tiur | Metalurgistul Cugir, dificil cu CSM Deva, iar CSM Unirea Alba Iulia, examen facil

Runda a opta Seriei 7 din Liga 3 propune un nou derby „de Alba”, la Tiur, între liderul CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, grupare aflată în criză, vineri, 9 octombrie, la ora 15.00. Celelalte conjudețene au dispute interne, Metalurgistul Cugir o confruntare dificilă cu CSM Deva, tot mâine, iar CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, pe „Cetate”, o întâlnire lejeră cu Poli Timișoara 2.

*CIL Blaj (locul 1, 16 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 11, 3 puncte), vineri, ora 15.00, „Târnavele”.

Un derby „de Alba” interesant între liderul, venit după primul eșec stagional (un singur punct în ultimele două reprezentații), și universitarii, fără succes în stagiunea curentă. La gazde, absentează, din motive medicale, Checicheș și Nistor, iar vizitatorii nu pot conta pe Rusu – suspendat. Blăjenii, în scăderere de turație, după maximum de puncte în primele 5 runde, au în față un oponent cu probleme, pe penultima poziție, fără succes, cu 3 eșecuri succesive (un singur punct în ultimele 4 dispute) și fără gol marcat de 4 întâlniri! Precedenta întâlnire, în iulie, în Cupa României, la Micești, în primul tur, a fost un 3-4, cu blăjenii revenind de la 1-3 (minutul 74), iar la Blaj, în eșalonul terț, în aprilie, în sezonul regular, s-a înregistrat o remiză albă.

*Metalurgistul Cugir (locul 9, 6 puncte) – CSM Deva (locul 5, 12 puncte), vineri, ora 15.00, „Arena CSO”.

Gazdele sunt în fața ultimei șansă de a mai conta în calculele de play-off. „Roș-albaștrii”, ultimii în ierarhia disputelor interne, au un singur punct din 12 posibile în fața fanilor. Nou-promovata, revelație, este imbatabilă pe terenuri străine (4 meciuri, 6 puncte), cu două remize în Alba, 0-0 la Micești, 5-5 la Tiur (primele puncte irosite de lider), după această confuntare venind disputa cu CSM Unirea Alba Iulia. La cugireni absentează B. Minteuan și Iosif, iar devenii contează, printre alți pe jucătorii din Alba Roșu, Circov, Juncan și S. Mureșan, dar și pe Roman, Herci, Petrescu sau Chițimia (fost echipier al gazdelor), care au jucat în județ.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 3, 14 puncte) – Politehnica Timișoara 2 (locul 10, 4 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Cetate”.

Garnitura secundă a grupării viola, condusă de ex-uniristul Alin Paleacu (căpitan în campania primei promovări în Divizia A, în 2003), pare victimă sigură în disputa disproporționată de pe arena albaiuliană, cu pretendenta la Liga 2. „Alb-negrii” au căpătat turație și au bifat 3 succese consecutive, cu 17-0 golaveraj în respectivele jocuri. Bănățenii, cu o distribuție tânără, au luat punctele cu echipe din Alba (3 cu CSU, remiză surprinzătoare etapa anterioară cu Metalurgistul Cugir) și sunt pe „zero” în cele 3 deplasări.

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