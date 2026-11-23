Ai construit fără autorizație? Ce prevede noul Cod al Urbanismului 2026

O casă ridicată fără autorizație, un etaj adăugat fără documente, o anexă construită în curte sau o extindere realizată fără aprobarea primăriei pot genera probleme juridice și financiare serioase. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrat în vigoare la 25 august 2026, schimbă regulile privind construcțiile neautorizate și introduce o procedură distinctă de regularizare a acestora. Proprietarii trebuie să știe însă că noua lege nu transformă automat construcțiile ilegale în construcții legale și că există situații în care demolarea poate deveni inevitabilă.

Construirea fără autorizație este o practică întâlnită atât în mediul urban, cât și în cel rural. Unii proprietari ridică anexe gospodărești, garaje sau terase fără să solicite documentele necesare, în timp ce alții extind locuințe existente, construiesc etaje suplimentare ori modifică structura clădirilor fără aprobările legale. De multe ori, explicația este că proprietarii consideră că, fiind vorba despre terenul lor, pot construi după bunul plac. În realitate, dreptul de proprietate nu oferă libertatea necondiționată de a executa lucrări, iar respectarea legislației în domeniul urbanismului și construcțiilor este obligatorie.

Una dintre cele mai importante noutăți ale Legii nr. 169/2026 este introducerea autorizației de regularizare, un mecanism prin care anumite construcții executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia pot fi aduse în legalitate. Procedura presupune însă verificarea conformității urbanistice și tehnice a imobilului. Nu este suficient ca proprietarul să demonstreze că imobilul există de mai mulți ani, că este racordat la utilități sau că figurează în evidențele fiscale. Construcția trebuie să respecte cerințele legale aplicabile, inclusiv cele privind siguranța, stabilitatea, sănătatea, protecția mediului și regimul urbanistic al zonei.

Un termen important pentru proprietari este 25 august 2027. Până la această dată se aplică un regim tranzitoriu care permite solicitarea autorizației de regularizare și pentru anumite categorii de construcții care nu vor mai putea beneficia de aceeași posibilitate după expirarea perioadei. Termenul nu reprezintă însă o garanție că orice imobil poate fi legalizat. Fiecare construcție trebuie analizată individual, iar respectarea condițiilor impuse de lege rămâne obligatorie.

După expirarea perioadei tranzitorii, procedura de regularizare va fi disponibilă numai pentru anumite categorii de construcții prevăzute de noul Cod. Printre acestea se numără locuințele unifamiliale cu regim de înălțime parter sau parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de maximum 150 de metri pătrați, anumite anexe ale locuințelor și gospodăriilor, precum și anexe ale exploatațiilor agricole, în limitele stabilite de lege. Sunt prevăzute și condiții speciale pentru balcoanele închise. În cazul locuințelor, amplasarea în zone protejate sau în zone de protecție a monumentelor istorice poate constitui un impediment important.

Pentru obținerea autorizației de regularizare, proprietarul trebuie să demonstreze că imobilul respectă reglementările urbanistice și cerințele tehnice. Sunt necesare verificări de specialitate, inclusiv expertize tehnice realizate de experți atestați, pentru a stabili dacă structura este sigură și dacă sunt îndeplinite cerințele fundamentale privind calitatea construcțiilor. În funcție de situație, pot fi solicitate documente și avize suplimentare, inclusiv cele privind securitatea la incendiu și protecția mediului. Dacă sunt identificate deficiențe care pot fi remediate, proprietarul poate fi obligat să execute lucrări de conformare. Dacă problemele nu pot fi rezolvate sau construcția nu respectă reglementările aplicabile, regularizarea poate fi refuzată.

Noul Cod introduce și consecințe financiare importante. În regimul tranzitoriu extins, anumite taxe și cote aferente controlului de stat și procedurii de autorizare sunt majorate de zece ori față de cele aplicabile unei construcții realizate legal. De asemenea, pentru clădirile realizate fără respectarea procedurilor legale și care nu au fost regularizate, impozitul pe clădire se majorează cu 100%, în condițiile prevăzute de lege, până la obținerea autorizației de regularizare sau desființarea lucrărilor. Cu alte cuvinte, impozitul poate ajunge să fie dublu. Plata acestuia nu înseamnă însă că proprietarul a intrat în legalitate și nu înlocuiește autorizația de construire.

Executarea lucrărilor fără autorizație poate atrage amenzi contravenționale, oprirea lucrărilor și măsuri de remediere sau desființare. Nici răspunderea penală nu este exclusă. Articolul 356 din noul Cod stabilește infracțiuni pentru anumite încălcări grave ale regimului autorizării, printre care executarea fără autorizație a unor lucrări la monumente istorice sau în zone protejate, precum și continuarea lucrărilor după dispunerea opririi acestora. Pentru faptele prevăzute de lege sunt stabilite pedepse cu închisoarea de la trei luni la un an sau amendă, potrivit dispozițiilor aplicabile.

În anumite situații, proprietarul poate ajunge să fie obligat să demoleze construcția. Dacă imobilul nu poate fi adus în legalitate, autoritățile pot declanșa procedurile de desființare, care pot presupune intervenția instanței. Există și situații speciale în care construcțiile neautorizate ridicate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale pot fi desființate administrativ, în condițiile stabilite de lege. Noul cadru legislativ reglementează și termenele în care autoritățile pot solicita în instanță regularizarea sau desființarea lucrărilor, astfel încât vechimea construcției nu trebuie confundată cu legalitatea acesteia.

O situație aparte o reprezintă clădirile construite în urmă cu 10, 15 sau 20 de ani. Mulți proprietari consideră că, dacă au trecut mai mulți ani fără să fie sancționați, problema este rezolvată. În realitate, trebuie făcută distincția între prescripția răspunderii contravenționale și posibilitatea de a obține recunoașterea legală a construcției. De asemenea, clădirile realizate înainte de 1 august 2001 beneficiază de un regim special în materia înscrierii în cartea funciară, în condițiile legislației cadastrale. Certificatele de atestare a edificării emise înainte de intrarea în vigoare a noului Cod își păstrează efectele potrivit dispozițiilor tranzitorii.

Pentru proprietarii care au construit fără autorizație, primul pas este verificarea situației juridice și urbanistice a imobilului. Este recomandată solicitarea unui certificat de urbanism de informare, consultarea unui arhitect, realizarea expertizelor tehnice necesare și verificarea documentației cadastrale. Ulterior, proprietarul trebuie să discute cu serviciul de urbanism al primăriei pentru a afla ce documente sunt necesare și dacă imobilul poate beneficia de procedura de regularizare. În cazurile în care există procese-verbale de contravenție, dispoziții de oprire a lucrărilor sau măsuri de desființare, consultarea unui avocat specializat este esențială.

Noul Cod al Urbanismului schimbă semnificativ regulile pentru cei care au construit fără autorizație, introduce o procedură de regularizare și stabilește condiții mai stricte pentru menținerea construcțiilor neconforme. Până la 25 august 2027 există o perioadă tranzitorie importantă, dar aceasta nu trebuie interpretată ca o amnistie generală pentru construcțiile ilegale. După expirarea termenului, posibilitățile de regularizare vor fi mai restrânse, iar costurile și consecințele nerespectării legii pot fi considerabile.

Mesajul esențial este că o construcție ridicată pe propriul teren nu devine automat legală. Nici trecerea timpului, nici plata impozitului și nici existența utilităților nu înlocuiesc autorizația de construire sau autorizația de regularizare. Proprietarii trebuie să verifice din timp dacă imobilele lor pot fi aduse în legalitate, deoarece, în anumite cazuri, alternativa poate fi desființarea construcției.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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