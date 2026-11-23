,,Bieții parinti,ce durere! Dumnezeu să îți facă parte în Împărăția lui, prieten drag” – Mesaje de condoleanțe pentru Codruț, tânărul de 18 ani din Albac care și-a pierdut viața în accidentul mortal de pe DN 75
,,Bieții parinti,ce durere! Dumnezeu să îți facă parte în Împărăția lui, prieten drag” – Mesaje de condoleanțe pentru Codruț, tânărul de 18 ani din Albac care și-a pierdut viața în accidentul mortal de pe DN 75
Moartea lui Codruț, tânărul de 18 de ani decedat duminică, 22 noiembrie 2026, în accidentul mortal de pe DN 75, a îndurerat comunitatea din Apuseni. Fie că vorbim de familie, fie că vorbim de prieteni sau cunoscuţi, cu toţii deplâng moartea adolescentului.
Tânărul Codruţ din Albac, la numai 18 ani, nu a mai ajuns acasă, și-a pierdut viaţa ieri dimineaţă in jurul orei 7.30, în accidentul de la Vadul Moţilor – Câmpeni, conducând autoturismul proprietate personală, asupra căruia a pierdut controlul și a ieșit în decor.
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Polițiștii din orașul Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 75, pe raza localității Vadu Moților, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Albac, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, la kilometrul 63+100 de metri, pe raza localității Vadu Moților, pe direcția de mers Albac – Vadu Moților, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, împrejurare în care ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, intrând în coliziune cu un copac.
În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Orășenesc Câmpeni.
Având în vederea starea de sănătate, acesta nu a putut fi testat cu aparatura din dotare.
Din nefericire, tânărul a intrat în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul acestuia.
În cauză, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea din culpă.
Zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate pe rețelele de socializare pentru Codruț:
,,Bieții părinți, ce durere!! Dumnezeu să le fie alături în această grea durere. Odihnă veșnică!!”
,,Dumnezeu să-l odihnească în pace și la părinți să le dea putere și să-i ajute să treacă peste acest necaz, Doamne ajută-le Doamne!!!”
,,Doamne iartă-l Doamne și îl odihnește în Împărăția Ta! Câtă durere….Multă putere să le dea Dumnezeu apropiaților lui!”
,,Doamne câtă durere… Dumnezeu să-l odihnească în pace și părinților multă putere”.”
,,Condoleanțe familiei îndurerate și multă putere de a trece peste această grea încercare! Of Doamne câtă durere, așa tânăr! Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”
,,Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Dumnezeu să-i mângâie familia îndurerată și să le dea putere să poată trece prin încercarea aceasta grea și amară!”
,,Dumnezeu să îți facă parte în împărăția lui, prieten drag!”
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